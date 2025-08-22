https://1prime.ru/20250822/indiya-861112629.html

Оверчук прокомментировал соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индии

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией обеспечит формирование общего товарного рынка с большой емкостью, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. "Приветствуем активизацию переговорного процесса о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией", - заявил Оверчук журналистам. Он отметил, что 20 августа в Москве, в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, было согласовано и подписано техническое задание, в котором определяются регламент и параметры предстоящих торговых переговоров, включая перечень наиболее принципиальных для сторон вопросов. "Заключение соглашения о свободной торговле с Индией, наряду с уже действующими соглашениями с Вьетнамом, Ираном и Сербией, а также недавно заключенными соглашениями с ОАЭ и Монголией обеспечит формирование общего товарного рынка с большой емкостью, с лучшими конкурентными условиями для наших товаропроизводителей и более широкими возможностями для потребителей. Выход на соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Индией – это часть большой работы по укреплению континентальной связанности в Евразии, улучшению деловой среды на континенте", - отметил российский виде-премьер. По его словам, создание сети международных торговых и инвестиционных соглашений, формирование новых экономических коридоров, развитие транспортной инфраструктуры, независимой и безопасной платежной инфраструктуры, совместное обеспечение энергетической безопасности – все это элементы Большого Евразийского партнерства, над формированием которого работает Россия. По данным Международного торгового центра (совместного агентства Всемирной торговой организации и ООН), товарооборот между странами ЕАЭС и Индией в 2024 году составил 69 миллиардов долларов, увеличившись на 7% по сравнению с 2023 годом.

