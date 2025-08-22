https://1prime.ru/20250822/kazakhstan-861096611.html

В Казахстане сообщили о штатной транспортировке нефти по "Дружбе"

энергетика

нефть

словакия

казахстан

венгрия

АСТАНА, 22 авг - ПРАЙМ. Транспортировка казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" идет в штатном режиме без ограничений, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана, комментируя приостановку поставок нефти в Словакию по этой магистрали. "Согласно имеющейся информации, в настоящее время транспортировка казахстанской нефти (по указанному нефтепроводу - ред.) осуществляется в штатном режиме без ограничения приема нефти от грузоотправителей", - говорится в сообщении. В пятницу словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил остановку поступления нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию 21 августа. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, и прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что угроза энергетической безопасности республики неприемлема. По данным МИД страны, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.

словакия

казахстан

венгрия

