Юрист объяснила, как снять с себя поручительство по кредиту
Юрист объяснила, как снять с себя поручительство по кредиту
2025-08-22T03:03+0300
кредит
банки
финансы
общество
"яковлев и партнеры"
поручительство
кредит, Банки, Финансы, Общество , "Яковлев и партнеры", поручительство
Юрист объяснила, как снять с себя поручительство по кредиту
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Снять с себя поручительство в одностороннем порядке нельзя - оно прекращается только по основаниям, перечисленным в законе, по соглашению с кредитором или вследствие прекращения самого обеспеченного долга, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".
По ее словам, есть несколько оснований для снятия поручительства, но одного желания недостаточно.
“Даже смерть должника или его реорганизация не освобождают поручителя; ликвидация должника после того, как кредитор уже обратился с требованием к поручителю, поручительство тоже не гасит”, - предупредила юрист.
Если вы хотите снять поручительство, поднимите договоры и переписку и проверьте: был ли установлен срок поручительства и истек ли он; если срока нет — когда наступил срок исполнения основного обязательства и предъявлял ли кредитор иск (или обращался за судебным приказом в пределах года).
“Во-вторых, сравните условия кредита на дату поручительства и на дату предъявления требований: любое увеличение ставки/лимита/штрафов без вашего согласия — аргумент для исключения "надбавочной" части из ответственности”, - советует Яковлева.
В-третьих, выясните, не был ли переведен долг на другого должника без вашего явно выраженного согласия — это ведет к прекращению поручительства целиком.
В-четвертых, зафиксируйте попытки надлежащего исполнения и возможный отказ кредитора его принять.
В-пятых, если имеются формальные пороки договора поручительства (форма, идентификация обязательства), заявляйте об этом. По результатам готовят иск о признании поручительства прекращенным (или об установлении отсутствия обязанности поручителя) и/или возражения против иска банка.
Наконец, всегда остается договорной путь: поручительство может быть прекращено соглашением с кредитором (например, замена обеспечения, прощение долга поручителя, иное урегулирование). Если кредитор согласен, освобождение оформляется письменно и прекращает обязанность поручителя в согласованном объеме, заключила юрист.