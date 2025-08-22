https://1prime.ru/20250822/kredit-861044472.html

Юрист объяснила, как снять с себя поручительство по кредиту

Юрист объяснила, как снять с себя поручительство по кредиту - 22.08.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила, как снять с себя поручительство по кредиту

Снять с себя поручительство в одностороннем порядке нельзя - оно прекращается только по основаниям, перечисленным в законе, по соглашению с кредитором или... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T03:03+0300

2025-08-22T03:03+0300

2025-08-22T03:03+0300

кредит

банки

финансы

общество

"яковлев и партнеры"

поручительство

https://cdnn.1prime.ru/img/76337/88/763378850_0:140:4928:2912_1920x0_80_0_0_7589fa1e0f4ba3e6b9bf578b7eb8a9ec.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Снять с себя поручительство в одностороннем порядке нельзя - оно прекращается только по основаниям, перечисленным в законе, по соглашению с кредитором или вследствие прекращения самого обеспеченного долга, рассказала агентству “Прайм” Мария Яковлева, директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры".По ее словам, есть несколько оснований для снятия поручительства, но одного желания недостаточно. “Даже смерть должника или его реорганизация не освобождают поручителя; ликвидация должника после того, как кредитор уже обратился с требованием к поручителю, поручительство тоже не гасит”, - предупредила юрист.Если вы хотите снять поручительство, поднимите договоры и переписку и проверьте: был ли установлен срок поручительства и истек ли он; если срока нет — когда наступил срок исполнения основного обязательства и предъявлял ли кредитор иск (или обращался за судебным приказом в пределах года).“Во-вторых, сравните условия кредита на дату поручительства и на дату предъявления требований: любое увеличение ставки/лимита/штрафов без вашего согласия — аргумент для исключения "надбавочной" части из ответственности”, - советует Яковлева.В-третьих, выясните, не был ли переведен долг на другого должника без вашего явно выраженного согласия — это ведет к прекращению поручительства целиком.В-четвертых, зафиксируйте попытки надлежащего исполнения и возможный отказ кредитора его принять.В-пятых, если имеются формальные пороки договора поручительства (форма, идентификация обязательства), заявляйте об этом. По результатам готовят иск о признании поручительства прекращенным (или об установлении отсутствия обязанности поручителя) и/или возражения против иска банка.Наконец, всегда остается договорной путь: поручительство может быть прекращено соглашением с кредитором (например, замена обеспечения, прощение долга поручителя, иное урегулирование). Если кредитор согласен, освобождение оформляется письменно и прекращает обязанность поручителя в согласованном объеме, заключила юрист.

https://1prime.ru/20250811/kredity-860480678.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредит, банки, финансы, общество , "яковлев и партнеры", поручительство