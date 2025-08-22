https://1prime.ru/20250822/litsenzii-861116286.html

В Перми школы переведут на отечественное программное обеспечение

технологии

россия

пермский край

пермь

ПЕРМЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Школы и колледжи в Пермском крае получат 60 тысяч лицензий российской операционной системы для обеспечения стабильной работы IT-инфраструктуры в учебных заведениях, сообщили РИА Новости в пермской компании-разработчике программного обеспечения. В пятницу на форуме "Города будущего" краевое министерство информационного развития и связи и пермская компания-разработчик российского программного обеспечения "Академия бизнес решений" заключили соглашение о передаче региону 59 656 лицензий операционной системы "Альт Образование" — для компьютерных классов в школах города и всего региона. "Пермские школьники, учащиеся колледжей получат полный пакет программ для учёбы и творчества, стабильную работу IT-инфраструктуры, а также возможность изучать технологии на отечественном программном обеспечении", - рассказал на полях форума в Перми представитель компании "Академия бизнес решений". Собеседник уточнил, что процедура проходит на безвозмездной основе. Также фирма помогает обучать учителей пользоваться цифровыми продуктами. При этом интеграция российского программного обеспечения в образовательные учреждения соответствует стратегии цифрового развития. Сейчас на компьютерах в большинстве образовательных учреждений России используется операционная система Windows. На сайте пермской компании "Академия бизнес решений" указано, что она специализируется на разработке и внедрении программно-аппаратных комплексов, работы выполняются для больших организаций и крупных промышленных предприятий.

пермский край

пермь

