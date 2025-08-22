Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-08-22T19:56+0300
2025-08-22T19:56+0300
технологии, россия, пермский край, пермь
Технологии, РОССИЯ, Пермский край, ПЕРМЬ
19:56 22.08.2025
 
В Перми школы переведут на отечественное программное обеспечение

Пермские школы и колледжи получат 60 тысяч лицензий российской операционной системы

© Unsplash/Shamin HakyПрограммирование, кибербезопасность
Программирование, кибербезопасность
Программирование, кибербезопасность. Архивное фото
© Unsplash/Shamin Haky
ПЕРМЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Школы и колледжи в Пермском крае получат 60 тысяч лицензий российской операционной системы для обеспечения стабильной работы IT-инфраструктуры в учебных заведениях, сообщили РИА Новости в пермской компании-разработчике программного обеспечения.
В пятницу на форуме "Города будущего" краевое министерство информационного развития и связи и пермская компания-разработчик российского программного обеспечения "Академия бизнес решений" заключили соглашение о передаче региону 59 656 лицензий операционной системы "Альт Образование" — для компьютерных классов в школах города и всего региона.
"Пермские школьники, учащиеся колледжей получат полный пакет программ для учёбы и творчества, стабильную работу IT-инфраструктуры, а также возможность изучать технологии на отечественном программном обеспечении", - рассказал на полях форума в Перми представитель компании "Академия бизнес решений".
Собеседник уточнил, что процедура проходит на безвозмездной основе. Также фирма помогает обучать учителей пользоваться цифровыми продуктами. При этом интеграция российского программного обеспечения в образовательные учреждения соответствует стратегии цифрового развития.
Сейчас на компьютерах в большинстве образовательных учреждений России используется операционная система Windows.
На сайте пермской компании "Академия бизнес решений" указано, что она специализируется на разработке и внедрении программно-аппаратных комплексов, работы выполняются для больших организаций и крупных промышленных предприятий.
VK Play планирует адаптировать магазин под две-три операционные системы
20 июня, 05:27
 
