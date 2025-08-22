https://1prime.ru/20250822/minenergo-861085529.html
Число бензовозов в Приморье увеличилось вдвое за неделю
2025-08-22T10:30+0300
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг - ПРАЙМ. Число бензовозов в Приморском крае увеличено вдвое за неделю - с 30 до более чем 60, оснований для дефицита топлива нет, в регионе имеется необходимый запас, сообщает в своём Telegram-канале министерство энергетики и газоснабжения региона. В последние дни на заправках в разных районах Приморья пропало из продажи топливо. Там, где оно есть, собираются длинные очереди. Власти Приморья объяснили ажиотаж возросшим туристическим потоком и сообщили, что в регион идут дополнительные бензовозы из Хабаровского края. Кроме того, ряд заправок в Приморье повысил цены: если еще пару недель назад АИ-92 стоил в районе 61-63 рублей за литр, а АИ-95 – около 65 рублей, то теперь на отдельных заправках цена достигает 76 и 79 рублей соответственно. ФАС РФ анализирует цены на заправках России, в том числе в Приморье, где за последнее время поступило одно обращение о повышении стоимости топлива. "Министерство энергетики края ведет постоянный мониторинг ситуации с топливом на заправочных станциях Приморья… Ситуация под контролем, и за неделю число бензовозов уже увеличено вдвое – с 30 до более чем 60", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящий момент ещё остаются проблемы с отпуском бензина из-за сезонного роста спроса, связанного с высоким туристическим периодом. В августе нагрузка на АЗС выросла на 30% по сравнению с 2024 годом. "В этих условиях сеть заправок основного поставщика топлива не смогла оперативно обеспечить подвоз в нужных объемах", - отметила министр энергетики региона Елена Шиш. По её словам, ситуация постепенно стабилизируется. На сегодняшний день оснований для дефицита топлива нет. В регионе имеется необходимый запас. "Мы также попросили коллег обратить особенное внимание на те направления, где наблюдались длительные перебои с поставками", - сообщила Шиш.
