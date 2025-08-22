https://1prime.ru/20250822/muka-861095113.html

Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки

Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки - 22.08.2025, ПРАЙМ

Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки

Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки в качестве продовольственной помощи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T13:30+0300

2025-08-22T13:30+0300

2025-08-22T13:30+0300

экономика

россия

киргизия

сельское хозяйство

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/83649/92/836499225_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_59ef3a69a3279a932e6ecea6d77ef77f.jpg

БИШКЕК, 22 авг – ПРАЙМ. Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки в качестве продовольственной помощи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. “В город Ош прибыла первая в этом году партия продовольственной помощи, предоставляемой Российской Федерацией по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН населению юга Кыргызстана - 16 вагонов обогащенной пшеничной муки общим объемом 1080 тонн”, - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии передачи приняли участие сотрудники генконсульства России в Оше и Всемирной продовольственной программы ООН. В минувший вторник Россия поставила в Бишкек почти 1,3 тысячи тонн обогащенной муки для северных регионов республики. Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За счет российского взноса обеспечивается 48% операций в рамках Странового стратегического плана ВПП ООН на 2023-2027 годы. Всего же с момента начала деятельности ВПП ООН в Киргизии в 2008 году Россия предоставила более 112 миллионов долларов для поддержки программ ВПП в стране.

https://1prime.ru/20250821/sanktsii-861027676.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, киргизия, сельское хозяйство, оон