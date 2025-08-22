https://1prime.ru/20250822/muka-861095113.html
Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки
2025-08-22T13:30+0300
БИШКЕК, 22 авг – ПРАЙМ. Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки в качестве продовольственной помощи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. “В город Ош прибыла первая в этом году партия продовольственной помощи, предоставляемой Российской Федерацией по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН населению юга Кыргызстана - 16 вагонов обогащенной пшеничной муки общим объемом 1080 тонн”, - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии передачи приняли участие сотрудники генконсульства России в Оше и Всемирной продовольственной программы ООН. В минувший вторник Россия поставила в Бишкек почти 1,3 тысячи тонн обогащенной муки для северных регионов республики. Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За счет российского взноса обеспечивается 48% операций в рамках Странового стратегического плана ВПП ООН на 2023-2027 годы. Всего же с момента начала деятельности ВПП ООН в Киргизии в 2008 году Россия предоставила более 112 миллионов долларов для поддержки программ ВПП в стране.
россия, киргизия, сельское хозяйство, оон
