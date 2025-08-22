Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/muka-861095113.html
Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки
Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки - 22.08.2025, ПРАЙМ
Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки
Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки в качестве продовольственной помощи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T13:30+0300
2025-08-22T13:30+0300
экономика
россия
киргизия
сельское хозяйство
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/83649/92/836499225_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_59ef3a69a3279a932e6ecea6d77ef77f.jpg
БИШКЕК, 22 авг – ПРАЙМ. Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки в качестве продовольственной помощи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке. “В город Ош прибыла первая в этом году партия продовольственной помощи, предоставляемой Российской Федерацией по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН населению юга Кыргызстана - 16 вагонов обогащенной пшеничной муки общим объемом 1080 тонн”, - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии передачи приняли участие сотрудники генконсульства России в Оше и Всемирной продовольственной программы ООН. В минувший вторник Россия поставила в Бишкек почти 1,3 тысячи тонн обогащенной муки для северных регионов республики. Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За счет российского взноса обеспечивается 48% операций в рамках Странового стратегического плана ВПП ООН на 2023-2027 годы. Всего же с момента начала деятельности ВПП ООН в Киргизии в 2008 году Россия предоставила более 112 миллионов долларов для поддержки программ ВПП в стране.
https://1prime.ru/20250821/sanktsii-861027676.html
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83649/92/836499225_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_49901281b2c032803ab2d1dd1138885c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, киргизия, сельское хозяйство, оон
Экономика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Сельское хозяйство, ООН
13:30 22.08.2025
 
Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки

Россия передала Киргизии почти 1,1 тыс тонн муки в качестве продовольственной помощи

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМука
Мука - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 22 авг – ПРАЙМ. Россия передала Киргизии почти 1,1 тысяч тонн муки в качестве продовольственной помощи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе посольства РФ в Бишкеке.
“В город Ош прибыла первая в этом году партия продовольственной помощи, предоставляемой Российской Федерацией по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН населению юга Кыргызстана - 16 вагонов обогащенной пшеничной муки общим объемом 1080 тонн”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в церемонии передачи приняли участие сотрудники генконсульства России в Оше и Всемирной продовольственной программы ООН.
В минувший вторник Россия поставила в Бишкек почти 1,3 тысячи тонн обогащенной муки для северных регионов республики.
Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За счет российского взноса обеспечивается 48% операций в рамках Странового стратегического плана ВПП ООН на 2023-2027 годы. Всего же с момента начала деятельности ВПП ООН в Киргизии в 2008 году Россия предоставила более 112 миллионов долларов для поддержки программ ВПП в стране.
Встреча президента РФ Владимира Путин и президента Киргизии Садыра Жапарова - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Россия после санкций смогла поднять производство, заявил президент Киргизии
Вчера, 09:41
 
ЭкономикаРОССИЯКИРГИЗИЯСельское хозяйствоООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала