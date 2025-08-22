https://1prime.ru/20250822/naemnik-861076645.html
Колумбийского наемника отправили в зону боевых действий
Колумбийского наемника отправили в зону боевых действий - 22.08.2025, ПРАЙМ
Колумбийского наемника отправили в зону боевых действий
22.08.2025
МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ, Олег Краев. Колумбийский наемник Луис, проходивший службу в одном из артиллерийских подразделений ВСУ в течение примерно восьми месяцев в 2024 году, рассказал РИА Новости на условиях анонимности, что по прибытии на Украину его отправили в зону боевых действий, хотя на этапе вербовки обещали, что в боестолкновениях ему участвовать не придется.
"Обещают, что прямого соприкосновения с войной не будет… Но по прибытии оказывается все иначе. С войной соприкасаешься, а риски становятся неизбежны", - сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что место его постоянного базирования находилось неподалеку от Киева, но каждые три-пять дней его с сослуживцами отвозили в зону боевых действий, где те находились не менее десяти дней, но зачастую намного дольше – от месяца до двух.
"Нас отвозили в районы, где мы участвовали в боестолкновениях… (Отвозили – ред.) в разные регионы, но неизменно на востоке", - сообщил Луис.
Он рассказал, что, хотя в Колумбии он был специалистом тылового обеспечения, в ВСУ ему приходилось делать "все то, чем занимается обычный солдат", в том числе ходить в разведку и караул.
При этом он отметил, что никакой дополнительной подготовки для переквалификации из тыловика в военнослужащего, пригодного к участию в боевых действиях, на Украине он не получил.
Ранее в интервью РИА Новости преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес рассказал, что колумбийцы нужны ВСУ в качестве "пушечного мяса", чтобы разменивать их жизни на жизни украинских военных.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Колумбийского наемника отправили в зону боевых действий
Колумбийский наемник Луис: по прибытии на Украину его отправили в зону боевых действий
