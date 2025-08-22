Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть стабильны на ожидании роста предложения на рынке - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/neft-861080418.html
Цены на нефть стабильны на ожидании роста предложения на рынке
Цены на нефть стабильны на ожидании роста предложения на рынке - 22.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть стабильны на ожидании роста предложения на рынке
Мировые цены на нефть в пятницу утром стабильны с тяготением к снижению на прогнозах по увеличению предложения на рынке, свидетельствует динамика торгов и... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T08:28+0300
2025-08-22T08:28+0300
экономика
нефть
рынок
сингапур
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром стабильны с тяготением к снижению на прогнозах по увеличению предложения на рынке, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent слабо снижалась - на 0,07%, до 67,62 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,48 доллара. "Фундаментальный прогноз для рынка остается "медвежьим", в следующем квартале ожидается значительное наращивание запасов", - передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитика ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Позднее в пятницу ожидается еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
https://1prime.ru/20250821/neft-861043240.html
сингапур
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сингапур, сша
Экономика, Нефть, Рынок, СИНГАПУР, США
08:28 22.08.2025
 
Цены на нефть стабильны на ожидании роста предложения на рынке

Нефть дешевеет на прогнозах по увеличению предложения на рынке

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром стабильны с тяготением к снижению на прогнозах по увеличению предложения на рынке, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent слабо снижалась - на 0,07%, до 67,62 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,48 доллара.
"Фундаментальный прогноз для рынка остается "медвежьим", в следующем квартале ожидается значительное наращивание запасов", - передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитика ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).
Позднее в пятницу ожидается еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
Аналитики оценили добычу нефти в России
Вчера, 13:59
 
ЭкономикаНефтьРынокСИНГАПУРСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала