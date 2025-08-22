https://1prime.ru/20250822/neft-861080418.html
Цены на нефть стабильны на ожидании роста предложения на рынке
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром стабильны с тяготением к снижению на прогнозах по увеличению предложения на рынке, свидетельствует динамика торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.17 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent слабо снижалась - на 0,07%, до 67,62 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,06%, до 63,48 доллара. "Фундаментальный прогноз для рынка остается "медвежьим", в следующем квартале ожидается значительное наращивание запасов", - передает агентство Блумберг со ссылкой на аналитика ING Groep NV в Сингапуре Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Позднее в пятницу ожидается еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
