Стоимость нефти растет в конце рабочей недели

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем, готовясь вернуться к недельному росту, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,21%, до 67,81 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 63,72 доллара. Котировки нефти с начала недели показывают рост впервые после двух недель снижения, трейдеры оценивают перспективы баланса предложения и спроса. В среду минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 15 августа на 6 миллионов баррелей, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение только на 1,3 миллиона. Трейдеры также оценивают заявления Вашингтона о пошлинах. Днем ранее старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что Штаты не меняют свою позицию в отношении дополнительных импортных пошлин на товары из Индии за торговое сотрудничество с Россией и намерены ввести их с 27 августа. Определенное влияние на котировки оказывают и геополитические перспективы. В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом, поскольку первоначальный энтузиазм в отношении мирных переговоров начинает спадать", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING. Позднее в пятницу ожидается еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.

