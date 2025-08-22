Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти растет в конце рабочей недели - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250822/neft-861098256.html
Стоимость нефти растет в конце рабочей недели
Стоимость нефти растет в конце рабочей недели - 22.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет в конце рабочей недели
Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем, готовясь вернуться к недельному росту, свидетельствуют данные торгов. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T14:53+0300
2025-08-22T14:53+0300
экономика
нефть
рынок
сша
вашингтон
индия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем, готовясь вернуться к недельному росту, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,21%, до 67,81 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 63,72 доллара. Котировки нефти с начала недели показывают рост впервые после двух недель снижения, трейдеры оценивают перспективы баланса предложения и спроса. В среду минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 15 августа на 6 миллионов баррелей, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение только на 1,3 миллиона. Трейдеры также оценивают заявления Вашингтона о пошлинах. Днем ранее старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что Штаты не меняют свою позицию в отношении дополнительных импортных пошлин на товары из Индии за торговое сотрудничество с Россией и намерены ввести их с 27 августа. Определенное влияние на котировки оказывают и геополитические перспективы. В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом, поскольку первоначальный энтузиазм в отношении мирных переговоров начинает спадать", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING. Позднее в пятницу ожидается еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
https://1prime.ru/20250822/kazakhstan-861096611.html
сша
вашингтон
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, вашингтон, индия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес, ing
Экономика, Нефть, Рынок, США, ВАШИНГТОН, ИНДИЯ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, ING
14:53 22.08.2025
 
Стоимость нефти растет в конце рабочей недели

Цена нефти марки Brent поднялась до 67,81 доллара за баррель

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанк%Добыча нефти
%Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть поднимаются в пятницу днем, готовясь вернуться к недельному росту, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.33 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,21%, до 67,81 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 63,72 доллара.
Котировки нефти с начала недели показывают рост впервые после двух недель снижения, трейдеры оценивают перспективы баланса предложения и спроса.
В среду минэнерго США сообщило о снижении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 15 августа на 6 миллионов баррелей, тогда как аналитики прогнозировали уменьшение только на 1,3 миллиона.
Трейдеры также оценивают заявления Вашингтона о пошлинах. Днем ранее старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро заявил, что Штаты не меняют свою позицию в отношении дополнительных импортных пошлин на товары из Индии за торговое сотрудничество с Россией и намерены ввести их с 27 августа.
Определенное влияние на котировки оказывают и геополитические перспективы. В понедельник американский президент Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
"Цены на нефть готовятся завершить неделю ростом, поскольку первоначальный энтузиазм в отношении мирных переговоров начинает спадать", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.
Позднее в пятницу ожидается еженедельная статистика от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 15 августа их число выросло на одну - до 412.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
В Казахстане сообщили о штатной транспортировке нефти по "Дружбе"
14:17
 
ЭкономикаНефтьРынокСШАВАШИНГТОНИНДИЯВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕСING
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала