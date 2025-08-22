Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть слабо растут
2025-08-22T20:19+0300
2025-08-22T20:19+0300
нефть, рынок, сша
Нефть, Рынок, США
20:19 22.08.2025
 
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером слабо растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.07 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03% - до 67,69 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 63,61 доллара.
С начала недели Brent подорожал на 2,7%, WTI - на 1,3%.
Аналитики оценивают перспективы спроса и предложения на сырье и отмечают, что в ближайшее время на рынке нефти будет наблюдаться профицит.
"На нефтяном рынке в ближайшие кварталы ожидается профицит, который одновременно необычно велик и в то же время необычайно ожидаем. Первое предполагает, что цены, вероятно, снизятся, второе - что это вряд ли перерастет в беспорядочную распродажу", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Morgan Stanley.
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 августа их число сократилось на одну - до 411 установок.
"Газпром нефть" разместит биржевые облигации в объеме $180 млн
