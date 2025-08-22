https://1prime.ru/20250822/neft-861117386.html

Мировые цены на нефть слабо растут

Мировые цены на нефть слабо растут - 22.08.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть слабо растут

Мировые цены на нефть в пятницу вечером слабо растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T20:19+0300

2025-08-22T20:19+0300

2025-08-22T20:19+0300

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером слабо растут, неделю также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.07 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03% - до 67,69 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,16%, до 63,61 доллара. С начала недели Brent подорожал на 2,7%, WTI - на 1,3%. Аналитики оценивают перспективы спроса и предложения на сырье и отмечают, что в ближайшее время на рынке нефти будет наблюдаться профицит. "На нефтяном рынке в ближайшие кварталы ожидается профицит, который одновременно необычно велик и в то же время необычайно ожидаем. Первое предполагает, что цены, вероятно, снизятся, второе - что это вряд ли перерастет в беспорядочную распродажу", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Morgan Stanley. В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 22 августа их число сократилось на одну - до 411 установок.

https://1prime.ru/20250822/gazprom-861108532.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша