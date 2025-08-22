https://1prime.ru/20250822/novak-861117837.html
Новак проведет совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов
Новак проведет совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов - 22.08.2025, ПРАЙМ
Новак проведет совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов
Вице-премьер РФ Александр Новак 25 августа проведет совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщил РИА Новости источник в отрасли. | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T20:24+0300
2025-08-22T20:24+0300
2025-08-22T20:24+0300
нефть
александр новак
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82687/19/826871951_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_a414e8fe99d59200f867095af263e5f7.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 25 августа проведет совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщил РИА Новости источник в отрасли. В совещании примут участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Минтранса, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и нефтяных компаний, уточнил собеседник агентства. Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. В августе обе марки обновили ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 11 августа по сравнению с началом года выросли на 5,7%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,16%. Новак ранее поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило на прошлой неделе правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин поручил Минэнерго и Минфину РФ до 10 сентября представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных задним числом, с 1 августа, следует из протокола совещания у Новака от 14 августа, с которым ознакомилось РИА Новости. Тогда нефтяные компании продолжат получить бюджетные выплаты, несмотря на рост стоимости топлива. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.
https://1prime.ru/20250820/proverka-860975371.html
https://1prime.ru/20250821/ekonomika-861056911.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82687/19/826871951_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a40b24381a95c3ecab757e1c4c205d08.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, александр новак, россия
Нефть, Александр Новак, РОССИЯ
Новак проведет совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов
Новак 25 августа проведет совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 25 августа проведет совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
В совещании примут участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Минтранса, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и нефтяных компаний, уточнил собеседник агентства.
Ространснадзор завершил проверку перевозчиков нефти и нефтепродуктов
Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. В августе обе марки обновили ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года.
Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 11 августа по сравнению с началом года выросли на 5,7%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,16%.
Новак ранее поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило на прошлой неделе правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.
Также кабмин поручил Минэнерго и Минфину РФ до 10 сентября представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных задним числом, с 1 августа, следует из протокола совещания у Новака от 14 августа, с которым ознакомилось РИА Новости. Тогда нефтяные компании продолжат получить бюджетные выплаты, несмотря на рост стоимости топлива.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.
Новак обсудил с Развожаевым безопасность энергокомплекса Севастополя