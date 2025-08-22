https://1prime.ru/20250822/novak-861117837.html

Новак проведет совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак 25 августа проведет совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщил РИА Новости источник в отрасли. | 22.08.2025, ПРАЙМ

нефть

александр новак

россия

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак 25 августа проведет совещание, посвященное ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщил РИА Новости источник в отрасли. В совещании примут участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Минтранса, Федеральной антимонопольной службы, Петербургской биржи и нефтяных компаний, уточнил собеседник агентства. Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. В августе обе марки обновили ценовые рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 11 августа по сравнению с началом года выросли на 5,7%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,16%. Новак ранее поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь полного запрета на вывоз бензина из страны, сообщило на прошлой неделе правительство. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября. Также кабмин поручил Минэнерго и Минфину РФ до 10 сентября представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных задним числом, с 1 августа, следует из протокола совещания у Новака от 14 августа, с которым ознакомилось РИА Новости. Тогда нефтяные компании продолжат получить бюджетные выплаты, несмотря на рост стоимости топлива. Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ и будут действовать до 31 августа включительно.

