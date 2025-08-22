https://1prime.ru/20250822/oborot-861078327.html
Торговый оборот Приморья с Китаем за первое полугодие вырос на 10%
ВЛАДИВОСТОК, 22 авг – ПРАЙМ. Торговый оборот Приморья с Китаем за первое полугодие этого года вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональное правительство.
Глава Приморского края Олег Кожемяко провел рабочую встречу с губернатором провинции Хэйлунцзян КНР Лян Хуэйлин.
"По словам Олега Кожемяко, за последние годы Приморский край и провинция Хэйлунцзян добились ощутимых результатов в торгово-экономическом сотрудничестве. Удельный вес Китая во внешней торговле российского региона составляет более 70%. А торговый оборот Приморья с КНР за первую половину нынешнего года вырос почти на 10% в сравнении с таким же периодом 2024 года", - говорится в сообщении.
Стороны на встрече обсудили развитие российско-китайских пунктов пропуска, увеличение объёмов пассажирских и грузовых перевозок и повышение эффективности пограничного контроля.
"Мы видим, как растёт наш товаропоток, увеличиваются объёмы грузоперевозок – за истекший период рост составил 14%. В этом году у нас открывается пункт пропуска Пограничный. Мы увидим его уже в новом виде, и через него будут проходить не 400 машин в сутки, как раньше, а 1,3 тысячи. Мы ожидаем также сдачу пункта пропуска Марково. Это тоже позволит существенным образом повысить наш товарооборот и увеличить грузопоток между Приморским краем и провинцией Хэйлунцзян", – приводятся слова Кожемяко.
Также приморский губернатор пригласил делегацию провинции Хэйлунцзян принять участие в Восточном экономическом форуме 3-6 сентября во Владивостоке, в том числе – в пленарном заседании Комитета дружбы, мира и развития 6 сентября.
В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая проживает более 31 миллиона человек. По данным генконсульства России в Харбине (административный центр провинции), Хэйлунцзян активно развивает торгово-экономическое сотрудничество с российскими регионами.
