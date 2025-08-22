https://1prime.ru/20250822/obraschenie-861088355.html
Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба"
Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за атак ВСУ на нефтепровод "Дружба"
Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность,... | 22.08.2025, ПРАЙМ
БРАТИСЛАВА, 22 авг - ПРАЙМ. Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность, сообщило словацкое издание Denník N. "Венгрия и Словакия подали жалобу на остановку поставок российской нефти представителям Еврокомиссии. Они утверждают, что после последней украинской атаки на нефтепровод "Дружба" поставки могут быть прерваны как минимум на пять дней. От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе", - говорится в сообщении издания в пятницу.Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться.
