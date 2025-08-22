https://1prime.ru/20250822/orlen-861101650.html

Польский Orlen открыл крупнейшее месторождение нефти на норвежском шельфе

Польский Orlen открыл крупнейшее месторождение нефти на норвежском шельфе - 22.08.2025, ПРАЙМ

Польский Orlen открыл крупнейшее месторождение нефти на норвежском шельфе

Польский топливно-энергетический концерн Orlen открыл крупнейшее в текущем году месторождение нефти на норвежском шельфе, сообщает кампания. | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T15:44+0300

2025-08-22T15:44+0300

2025-08-22T15:44+0300

энергетика

нефть

северное море

польша

чехия

orlen

equinor

https://cdnn.1prime.ru/img/83411/06/834110691_0:133:3169:1915_1920x0_80_0_0_7fe66155461a3bae0a165371e7b8ea94.jpg

ВАРШАВА, 22 авг – ПРАЙМ. Польский топливно-энергетический концерн Orlen открыл крупнейшее в текущем году месторождение нефти на норвежском шельфе, сообщает кампания. "Компания Orlen Upstream Norway в сотрудничестве с партнерами сделала прорывное открытие нефтяного месторождения в Северном море. Расчетные извлекаемые ресурсы составляют до 134 миллионов баррелей сырья, что делает это открытие крупнейшим на норвежском континентальном шельфе в 2025 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что открытие сделано в рамках проекта Omega Alfa в районе Yggdrasil в Северном море. В проекте также участвовали Aker BP (оператор проекта), Equinor и Petoro. По данным Orlen, было проведено вертикальное бурение на глубину 2250 метров, а затем несколько горизонтальных скважин, три из которых превысили 10 километров, тем самым установив рекорд на норвежском континентальном шельфе. В общей сложности за три месяца были пробурены скважины общей протяженностью 45 км, что позволило задокументировать запасы углеводородов, оцениваемые в 96-134 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Orlen и его дочерние компании - мультиэнергетический концерн, который владеет нефтеперерабатывающими заводами в Польше, Чехии и Литве, а также сетью автомобильных заправочных станций, в том числе в Германии, Словакии, Венгрии и Австрии.

https://1prime.ru/20250822/neft-861098256.html

северное море

польша

чехия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, северное море, польша, чехия, orlen, equinor