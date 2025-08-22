https://1prime.ru/20250822/orlen-861101650.html
Польский Orlen открыл крупнейшее месторождение нефти на норвежском шельфе
2025-08-22T15:44+0300
энергетика
нефть
северное море
польша
чехия
orlen
equinor
ВАРШАВА, 22 авг – ПРАЙМ. Польский топливно-энергетический концерн Orlen открыл крупнейшее в текущем году месторождение нефти на норвежском шельфе, сообщает кампания. "Компания Orlen Upstream Norway в сотрудничестве с партнерами сделала прорывное открытие нефтяного месторождения в Северном море. Расчетные извлекаемые ресурсы составляют до 134 миллионов баррелей сырья, что делает это открытие крупнейшим на норвежском континентальном шельфе в 2025 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что открытие сделано в рамках проекта Omega Alfa в районе Yggdrasil в Северном море. В проекте также участвовали Aker BP (оператор проекта), Equinor и Petoro. По данным Orlen, было проведено вертикальное бурение на глубину 2250 метров, а затем несколько горизонтальных скважин, три из которых превысили 10 километров, тем самым установив рекорд на норвежском континентальном шельфе. В общей сложности за три месяца были пробурены скважины общей протяженностью 45 км, что позволило задокументировать запасы углеводородов, оцениваемые в 96-134 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Orlen и его дочерние компании - мультиэнергетический концерн, который владеет нефтеперерабатывающими заводами в Польше, Чехии и Литве, а также сетью автомобильных заправочных станций, в том числе в Германии, Словакии, Венгрии и Австрии.
северное море
польша
чехия
