Россия и Азербайджан уверенно опираются на нацвалюты, заявил Оверчук - 22.08.2025
Россия и Азербайджан уверенно опираются на нацвалюты, заявил Оверчук
Россия и Азербайджан уверенно опираются на нацвалюты, заявил Оверчук
Москва и Баку в расчетах уверенно опираются на нацвалюты, доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года составила 79,8%, сообщил вице-премьер РФ, председатель... | 22.08.2025, ПРАЙМ
АСТРАХАНЬ, 22 авг– ПРАЙМ. Москва и Баку в расчетах уверенно опираются на нацвалюты, доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года составила 79,8%, сообщил вице-премьер РФ, председатель российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук. "Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты, в январе-мае 2025 года по внешнеторговым контрактам, торговля товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль, его доля составила 79,8%", - сказал Оверчук во время заседания межправительственной комиссии РФ и Азербайджана в Астрахани. В Астрахани в пятницу под совместным председательством Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. Участие в мероприятии приняли представители профильных структур двух стран.
россия, азербайджан, астрахань, алексей оверчук
Экономика
16:01 22.08.2025
 
Россия и Азербайджан уверенно опираются на нацвалюты, заявил Оверчук

АСТРАХАНЬ, 22 авг– ПРАЙМ. Москва и Баку в расчетах уверенно опираются на нацвалюты, доля рубля в расчетах в январе-мае 2025 года составила 79,8%, сообщил вице-премьер РФ, председатель российской части межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном Алексей Оверчук.
"Во взаимной торговле мы уверенно опираемся на национальные валюты, в январе-мае 2025 года по внешнеторговым контрактам, торговля товарами между резидентами России и Азербайджана преобладал российский рубль, его доля составила 79,8%", - сказал Оверчук во время заседания межправительственной комиссии РФ и Азербайджана в Астрахани.
В Астрахани в пятницу под совместным председательством Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева состоялось 23-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном. Участие в мероприятии приняли представители профильных структур двух стран.
Новый банк развития заявил о планах финансировать проекты в нацвалютах
21 июня, 14:40
