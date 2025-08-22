https://1prime.ru/20250822/remont-861095785.html
СМИ: минэкономики Словакии заявило, что "Дружбу" починят в понедельник
СМИ: минэкономики Словакии заявило, что "Дружбу" починят в понедельник - 22.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: минэкономики Словакии заявило, что "Дружбу" починят в понедельник
Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами | 22.08.2025, ПРАЙМ
БРАТИСЛАВА, 22 авг - ПРАЙМ. Министр экономики Словакии Дениса Сакова заявила, что нефтепровод "Дружба", по которому ВСУ нанесли удар, починят в понедельник, республика располагает запасами нефти на 90 дней, сообщило словацкое издание Aktuality. "В связи с прекращением поставок нефти в Словакию никаких проблем не грозит, заявила после заседания правительства министр экономики Дениса Сакова. Нефтепровод "Дружба" был поврежден на российско-белорусской границе и, по ее словам, должен был бы быть отремонтирован в понедельник на следующей неделе", - говорится в информации издания. Сакова сообщила, что у Словакии есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
