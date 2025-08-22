https://1prime.ru/20250822/rossija-861077113.html

Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки

Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки - 22.08.2025, ПРАЙМ

Первый в России сертификат функционального питания выдан на напитки

Первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания выдан на напитки, его получила продукция производителя из Подмосковья, рассказали РИА | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T06:32+0300

2025-08-22T06:32+0300

2025-08-22T06:32+0300

бизнес

россия

экономика

московская область

подмосковье

роскачество

росаккредитация

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861077113.jpg?1755833576

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания выдан на напитки, его получила продукция производителя из Подмосковья, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Орган по сертификации "Роскачество-Функциональное питание" выдал первый в России сертификат соответствия стандартам функционального питания на напитки. Его получила продукция ООО "АртВкус" из Подмосковья бренда "Эконад", - говорится в сообщении. Также отмечается, что сертификацию успешно прошли четыре безалкогольных среднегазированных напитка на основе молочной сыворотки четырех вкусов: с натуральным экстрактом липы, с натуральным экстрактом эхинацеи, с натуральным экстрактом Саган-Дайля и с натуральным экстрактом бузины. "Сертификация подтвердила, что эти функциональные напитки - источник витамина В5 (пантотеновая кислота), которая способствует нормализации энергетического обмена. Во время изучения образцов в лаборатории было подтверждено их соответствие ГОСТ Р 56543-2015 "Напитки функциональные. Общие технические условия", - добавили в Роскачестве. Кроме того, там напомнили, что функциональные продукты содержат высокую долю полезных веществ, среди которых, например, белок, пищевые волокна, витамины или минеральные вещества. При этом концентрация таких веществ должна быть не менее 15% от рекомендованной суточной нормы потребления для сохранения здоровья и поддержания высокого уровня энергии. "Производители, получившие сертификаты, будут интегрированы в федеральную систему продвижения своих товаров Центром компетенций по функциональному питанию Роскачества. Также такая продукция будет защищена от недобросовестной конкуренции - все сертификаты вносятся в базу Росаккредитации", - подчеркнули в организации.

московская область

подмосковье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, московская область, подмосковье, роскачество, росаккредитация