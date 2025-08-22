Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке - 22.08.2025, ПРАЙМ
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке - 22.08.2025, ПРАЙМ
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке
Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 3,5 миллиона рублей бывшего топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки сотрудникам Центральной... | 22.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 3,5 миллиона рублей бывшего топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Степанову штраф в размере 3,5 миллионов рублей", - огласила приговор судья. Сотрудников таможни Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова суд приговорил к штрафам до 5 миллионов рублей, лишил званий и взыскал солидарно 3,2 миллиона рублей. Все трое были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Весной прошлого года Басманный районный суд Москвы отправил их под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Бывший глава подразделения "Лукойла" по работе с таможенными органами Степанов находился под запретом определённых действий. Как было установлено в суде, в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники Центральной энергетической таможни за взятку от Степанова передали ему статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну.
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Лукойл
11:36 22.08.2025
 
Экс-менеджеру "Лукойла" вынесли приговор по делу о взятке

Суд приговорил к штрафу в 3,5 млн рублей экс-топа "Лукойла" Степанова за взятку

МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 3,5 миллиона рублей бывшего топ-менеджера "Лукойла" Алексея Степанова по делу о даче взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Степанову штраф в размере 3,5 миллионов рублей", - огласила приговор судья.
Сотрудников таможни Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова суд приговорил к штрафам до 5 миллионов рублей, лишил званий и взыскал солидарно 3,2 миллиона рублей.
Все трое были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере, а также в незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Весной прошлого года Басманный районный суд Москвы отправил их под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Бывший глава подразделения "Лукойла" по работе с таможенными органами Степанов находился под запретом определённых действий.
Как было установлено в суде, в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники Центральной энергетической таможни за взятку от Степанова передали ему статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну.
