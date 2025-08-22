Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о поставках газа - 22.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250822/siriya-861115460.html
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о поставках газа
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о поставках газа - 22.08.2025, ПРАЙМ
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о поставках газа
Главное управление нефти при министерстве энергетики Сирии подписало соглашение с турецкой компанией Naqsh Holding о поставке в Сирию 1,6 миллиона кубометров... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T19:47+0300
2025-08-22T19:47+0300
энергетика
газ
нефть
сирия
дамаск
азербайджан
socar
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/50/764515035_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_23b5ff18423f7f5768c42bcf84abfd7f.jpg
БЕЙРУТ, 22 авг - ПРАЙМ. Главное управление нефти при министерстве энергетики Сирии подписало соглашение с турецкой компанией Naqsh Holding о поставке в Сирию 1,6 миллиона кубометров природного газа в день, информирует сирийское агентство SANA. "Соглашение на поставки в Сирию 1,6 миллиона кубометров природного газа было подписано в Дамаске от сирийской стороны заместителем министра энергетики Гиясом Диабом, а от турецкой компании – менеджером по стратегии и планированию Мехметом Батуханом Алканом",- пишет агентство. Агентство отмечает, что обе стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в энергетической сфере для поддержки инфраструктуры и повышения эффективности поставок в предстоящий период. Сделка стала дополнением к ранее достигнутым договоренностям с азербайджанской SOCAR и турецкой BOTAS в рамках усилий сирийского правительства по диверсификации источников энергии и улучшению ситуации с электроснабжением. Сирия и Азербайджан 12 июля подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере, включая поставки газа в Сирию через территорию Турции.
https://1prime.ru/20250822/slovakiya-861114482.html
сирия
дамаск
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76451/50/764515035_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_1fbb6c2f1f961fba61215dab26a5e764.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, нефть, сирия, дамаск, азербайджан, socar
Энергетика, Газ, Нефть, СИРИЯ, Дамаск, АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR
19:47 22.08.2025
 
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о поставках газа

SANA: турецкая компания Naqsh Holding начнет поставлять в Сирию 1,6 млн куб м газа в день

© fotolia.com / ZerrinФлаг Сирии
Флаг Сирии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Флаг Сирии. Архивное фото
© fotolia.com / Zerrin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЙРУТ, 22 авг - ПРАЙМ. Главное управление нефти при министерстве энергетики Сирии подписало соглашение с турецкой компанией Naqsh Holding о поставке в Сирию 1,6 миллиона кубометров природного газа в день, информирует сирийское агентство SANA.
"Соглашение на поставки в Сирию 1,6 миллиона кубометров природного газа было подписано в Дамаске от сирийской стороны заместителем министра энергетики Гиясом Диабом, а от турецкой компании – менеджером по стратегии и планированию Мехметом Батуханом Алканом",- пишет агентство.
Агентство отмечает, что обе стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в энергетической сфере для поддержки инфраструктуры и повышения эффективности поставок в предстоящий период.
Сделка стала дополнением к ранее достигнутым договоренностям с азербайджанской SOCAR и турецкой BOTAS в рамках усилий сирийского правительства по диверсификации источников энергии и улучшению ситуации с электроснабжением.
Сирия и Азербайджан 12 июля подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере, включая поставки газа в Сирию через территорию Турции.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Словакия хочет обжаловать запрет на импорт российского газа
19:28
 
ЭнергетикаГазНефтьСИРИЯДамаскАЗЕРБАЙДЖАНSOCAR
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала