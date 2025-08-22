https://1prime.ru/20250822/siriya-861115460.html
Сирия подписала соглашение с турецкой компанией о поставках газа
БЕЙРУТ, 22 авг - ПРАЙМ. Главное управление нефти при министерстве энергетики Сирии подписало соглашение с турецкой компанией Naqsh Holding о поставке в Сирию 1,6 миллиона кубометров природного газа в день, информирует сирийское агентство SANA. "Соглашение на поставки в Сирию 1,6 миллиона кубометров природного газа было подписано в Дамаске от сирийской стороны заместителем министра энергетики Гиясом Диабом, а от турецкой компании – менеджером по стратегии и планированию Мехметом Батуханом Алканом",- пишет агентство. Агентство отмечает, что обе стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества в энергетической сфере для поддержки инфраструктуры и повышения эффективности поставок в предстоящий период. Сделка стала дополнением к ранее достигнутым договоренностям с азербайджанской SOCAR и турецкой BOTAS в рамках усилий сирийского правительства по диверсификации источников энергии и улучшению ситуации с электроснабжением. Сирия и Азербайджан 12 июля подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере, включая поставки газа в Сирию через территорию Турции.
