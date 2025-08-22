Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за новой атаки на "Дружбу" - 22.08.2025
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за новой атаки на "Дружбу"
2025-08-22T09:20+0300
2025-08-22T09:20+0300
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. "Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - написал Сийярто в социальных сетях.Министр назвал атаку на нефтепровод очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине. В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
09:20 22.08.2025
 
Поставки нефти в Венгрию приостановили из-за новой атаки на "Дружбу"

Сийярто: поставки нефти в Венгрию остановлены из-за новой атаки ВСУ на "Дружбу"

© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться.
"Ночью мы получили известие о еще одной - уже третьей за короткий период - атаке на нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе. Поставки нефти в Венгрию снова остановлены! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны", - написал Сийярто в социальных сетях.
Министр назвал атаку на нефтепровод очередной попыткой "втянуть Венгрию в войну" и заявил, что это "не получится", Будапешт продолжит поддерживать усилия по установлению мира на Украине.
В понедельник Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". Транзит возобновился вечером во вторник, Будапешт поблагодарил РФ за оперативный ремонт.
Глава минэкономики Словакии сообщила о новой атаке на нефтепровод "Дружба"
09:06
 
