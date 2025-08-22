Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Атаками на "Дружбу" Киев вредит Венгрии и Словакии, заявил Сийярто
2025-08-22T12:44+0300
2025-08-22T12:44+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861093098_0:136:2738:1676_1920x0_80_0_0_fd0ef1675004e8706d0c3ee077a8feaa.jpg
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Атаками на "Дружбу" Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в пятницу он заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "Всем должно быть ясно: этими атаками Украина наносит ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии. Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без него поставки нефти в страну физически невозможны... Угроза нашему энергоснабжению и вызванный ей ущерб неприемлемы!" - написал Сийярто в социальных сетях.
12:44 22.08.2025
 
Атаками на "Дружбу" Киев вредит Венгрии и Словакии, заявил Сийярто

Сийярто: атаки Украины на "Дружбу" наносят ущерб Венгрии и Словакии

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Атаками на "Дружбу" Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее в пятницу он заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
"Всем должно быть ясно: этими атаками Украина наносит ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии. Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без него поставки нефти в страну физически невозможны... Угроза нашему энергоснабжению и вызванный ей ущерб неприемлемы!" - написал Сийярто в социальных сетях.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
