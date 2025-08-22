Атаками на "Дружбу" Киев вредит Венгрии и Словакии, заявил Сийярто

https://1prime.ru/20250822/siyyarto-861093556.html
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Атаками на "Дружбу" Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии, атаки на ключевой для двух стран нефтепровод неприемлемы, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее в пятницу он заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "Всем должно быть ясно: этими атаками Украина наносит ущерб в первую очередь не России, а Венгрии и Словакии. Нефтепровод "Дружба" играет ключевую роль в энергоснабжении нашей страны, без него поставки нефти в страну физически невозможны... Угроза нашему энергоснабжению и вызванный ей ущерб неприемлемы!" - написал Сийярто в социальных сетях.
