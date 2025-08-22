https://1prime.ru/20250822/siyyarto-861093702.html

Сийярто назвал сроки остановки поставок по "Дружбе" в Венгрию и Словакию

Сийярто назвал сроки остановки поставок по "Дружбе" в Венгрию и Словакию - 22.08.2025, ПРАЙМ

Сийярто назвал сроки остановки поставок по "Дружбе" в Венгрию и Словакию

Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию из-за атаки Украины остановлены, по предварительным оценкам, на пять дней, заявил венгерский министр иностранных | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T12:47+0300

2025-08-22T12:47+0300

2025-08-22T12:47+0300

энергетика

нефть

газ

венгрия

словакия

украина

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859559912_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1540ccfca1e55ddb16c20c00a564f171.jpg

БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию из-за атаки Украины остановлены, по предварительным оценкам, на пять дней, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто ранее в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней", - написал Сийярто в социальных сетях.

https://1prime.ru/20250822/slovakiya-861090480.html

венгрия

словакия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, венгрия, словакия, украина, петер сийярто