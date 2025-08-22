Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.08.2025
Сийярто назвал сроки остановки поставок по "Дружбе" в Венгрию и Словакию
Сийярто назвал сроки остановки поставок по "Дружбе" в Венгрию и Словакию
2025-08-22T12:47+0300
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию из-за атаки Украины остановлены, по предварительным оценкам, на пять дней, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Сийярто ранее в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. "Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней", - написал Сийярто в социальных сетях.
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 22 авг - ПРАЙМ. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию из-за атаки Украины остановлены, по предварительным оценкам, на пять дней, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто ранее в пятницу заявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.
"Из-за нынешней атаки, по предварительным оценкам ущерба, поставки нефти в Венгрию и Словакию будут прекращены как минимум на пять дней", - написал Сийярто в социальных сетях.
