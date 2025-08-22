https://1prime.ru/20250822/slovakiya-861086577.html

В Словакии потребовали от властей прекратить помогать Украине

2025-08-22T10:49+0300

БРАТИСЛАВА, 22 авг - ПРАЙМ. Словаки на фоне третьего удара ВСУ по нефтепроводу "Дружба", по которому в республику поступает российская нефть, требуют от властей перестать помогать Украине. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака, прокачка нефти в скором времени снова может остановиться. Под этим сообщением собралось более 700 комментариев. "Сейчас же остановить Украине электричество и газ", - написал под публикацией министра пользователь Мариан Компас. Пользователь Душан Лехута заявил, что такими атаками Украина "воюет против Словакии и Венгрии". "А какие шаги против Украины предпримет Словакия? Пошлет ей помощь за миллионы евро. Необходимо проснуться и наконец-то дать украинцам почувствовать, что такие действия мы не будем больше терпеть", - написал пользователь Мартин Винцент. Другие комментаторы также недоумевают, почему республика продолжает помогать Украине, и призывают остановить Киеву всю помощь, полагая что ВСУ умышленно наносят удары по маршруту, по которому Словакия и Венгрия получают российскую нефть. Ранее в пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины.

