МИД Словакии сделал заявление после атак ВСУ по "Дружбе"
2025-08-22T12:05+0300
энергетика
нефть
словакия
мид
всу
нпз
БРАТИСЛАВА, 22 августа - ПРАЙМ. Угроза энергетической безопасности Словакии неприемлема, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны. "Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой", - заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства. В МИД Словакии добавили, что в результате ночной украинской атаки по нефтепроводу "Дружба" у белорусских границ были нанесены серьезные повреждения, однако точный размер ущерба до сих пор неизвестен. Случившееся, по данным ведомства, серьезно повлияет на поставки нефти на словацкий НПЗ.
