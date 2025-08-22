https://1prime.ru/20250822/slovakiya-861090480.html

МИД Словакии сделал заявление после атак ВСУ по "Дружбе"

МИД Словакии сделал заявление после атак ВСУ по "Дружбе" - 22.08.2025, ПРАЙМ

МИД Словакии сделал заявление после атак ВСУ по "Дружбе"

БРАТИСЛАВА, 22 августа - ПРАЙМ. Угроза энергетической безопасности Словакии неприемлема, атака ВСУ на "Дружбу" окажет существенное влияние на поставки нефти в республику, заявили во внешнеполитическом ведомстве страны. "Любая угроза энергетической безопасности нашей страны является неприемлемой", - заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства. В МИД Словакии добавили, что в результате ночной украинской атаки по нефтепроводу "Дружба" у белорусских границ были нанесены серьезные повреждения, однако точный размер ущерба до сих пор неизвестен. Случившееся, по данным ведомства, серьезно повлияет на поставки нефти на словацкий НПЗ.

словакия

