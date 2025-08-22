Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министр экономики Тайваня ушел в отставку - 22.08.2025
Министр экономики Тайваня ушел в отставку
Министр экономики Тайваня ушел в отставку - 22.08.2025, ПРАЙМ
Министр экономики Тайваня ушел в отставку
Министр экономики Тайваня Го Чжихуэй ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, сообщает тайваньская газета "Ляньхэбао" в пятницу. | 22.08.2025, ПРАЙМ
мировая экономика
тайвань
сша
китай
tsmc
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Министр экономики Тайваня Го Чжихуэй ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, сообщает тайваньская газета "Ляньхэбао" в пятницу. "Вчера я официально направил прошение об отставке с поста министра экономики президенту и премьер-министру… Решение уйти в отставку связано с проблемами со здоровьем. Эта работа требует 120% вложений, мое тело напоминает мне о том, что, возможно, пришло время передать эту ответственность человеку, который сможет приложить все свои силы", - написал министр в смоем обращении, его слова приводит газета. Го Чжихуэй поблагодарил главу администрации Тайваня Лай Циндэ за оказанное доверие и своих коллег за совместную работу в "недолгое, но полное трудностей время". Как пишет газета, министр постоянно находился в центре споров, часто совершал оговорки и не раз подвергался призывам покинуть пост. Он был назначен главой экономического ведомства острова в мае прошлого года. Первого августа США объявили, что пошлины для Тайваня будут составлять 20%. Тайвань входит в число одних из самых развитых экономик мира, в том числе в рейтинг топ 20 по ВВП на душу населения. Его главные торговые партнеры – США и материковый Китай. Остров является одним из крупнейших производителей полупроводников в мире, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам 2023 года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.
тайвань
сша
китай
мировая экономика, тайвань, сша, китай, tsmc
Мировая экономика, Тайвань, США, КИТАЙ, TSMC
19:01 22.08.2025
 
Министр экономики Тайваня ушел в отставку

Министр экономики Тайваня Го Чжихуэй ушел в отставку из-за проблем со здоровьем

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Министр экономики Тайваня Го Чжихуэй ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, сообщает тайваньская газета "Ляньхэбао" в пятницу.
"Вчера я официально направил прошение об отставке с поста министра экономики президенту и премьер-министру… Решение уйти в отставку связано с проблемами со здоровьем. Эта работа требует 120% вложений, мое тело напоминает мне о том, что, возможно, пришло время передать эту ответственность человеку, который сможет приложить все свои силы", - написал министр в смоем обращении, его слова приводит газета.
Го Чжихуэй поблагодарил главу администрации Тайваня Лай Циндэ за оказанное доверие и своих коллег за совместную работу в "недолгое, но полное трудностей время".
Как пишет газета, министр постоянно находился в центре споров, часто совершал оговорки и не раз подвергался призывам покинуть пост. Он был назначен главой экономического ведомства острова в мае прошлого года.
Первого августа США объявили, что пошлины для Тайваня будут составлять 20%.
Тайвань входит в число одних из самых развитых экономик мира, в том числе в рейтинг топ 20 по ВВП на душу населения. Его главные торговые партнеры – США и материковый Китай. Остров является одним из крупнейших производителей полупроводников в мире, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам 2023 года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.
Мировая экономикаТайваньСШАКИТАЙTSMC
 
 
