Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе"
Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе" - 22.08.2025, ПРАЙМ
Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе"
Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", находится в контакте с Венгрией и Словакией, сообщил РИА Новости... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T18:13+0300
2025-08-22T18:13+0300
2025-08-22T18:13+0300
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", находится в контакте с Венгрией и Словакией, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. "Нам известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакии и Венгрии... Безопасность поставок является приоритетом для Еврокомиссии, и мы поддерживаем тесный и постоянный контакт с нашими государствами-членами для её обеспечения. У ЕС есть инструменты для решения проблем, связанных с внезапным дефицитом или перебоями в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - сообщил собеседник агентства. Там добавили, что "Еврокомиссия вновь заявляет, что поддержание энергоснабжения имеет первостепенное значение, и что критически важная инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами". Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
