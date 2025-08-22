Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе"
Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе"
Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", находится в контакте с Венгрией и Словакией
энергетика
нефть
венгрия
словакия
ек
ес
петер сийярто
БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", находится в контакте с Венгрией и Словакией, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. "Нам известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакии и Венгрии... Безопасность поставок является приоритетом для Еврокомиссии, и мы поддерживаем тесный и постоянный контакт с нашими государствами-членами для её обеспечения. У ЕС есть инструменты для решения проблем, связанных с внезапным дефицитом или перебоями в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - сообщил собеседник агентства. Там добавили, что "Еврокомиссия вновь заявляет, что поддержание энергоснабжения имеет первостепенное значение, и что критически важная инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами". Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
нефть, венгрия, словакия, ек, ес, петер сийярто
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, ЕК, ЕС, Петер Сийярто
18:13 22.08.2025
 
Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе"

Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба"

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", находится в контакте с Венгрией и Словакией, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии.
"Нам известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакии и Венгрии... Безопасность поставок является приоритетом для Еврокомиссии, и мы поддерживаем тесный и постоянный контакт с нашими государствами-членами для её обеспечения. У ЕС есть инструменты для решения проблем, связанных с внезапным дефицитом или перебоями в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - сообщил собеседник агентства.
Там добавили, что "Еврокомиссия вновь заявляет, что поддержание энергоснабжения имеет первостепенное значение, и что критически важная инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами".
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе"
16:10
 
ЭнергетикаНефтьВЕНГРИЯСЛОВАКИЯЕКЕСПетер Сийярто
 
 
