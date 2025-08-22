https://1prime.ru/20250822/truboprovod-861110126.html

Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе"

Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе" - 22.08.2025, ПРАЙМ

Источник сообщил, что ЕК осведомлена о прекращении поставок по "Дружбе"

Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", находится в контакте с Венгрией и Словакией, сообщил РИА Новости... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T18:13+0300

2025-08-22T18:13+0300

2025-08-22T18:13+0300

энергетика

нефть

венгрия

словакия

ек

ес

петер сийярто

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 авг - ПРАЙМ. Еврокомиссия осведомлена о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба", находится в контакте с Венгрией и Словакией, сообщил РИА Новости источник в Еврокомиссии. "Нам известно о временном прекращении поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакии и Венгрии... Безопасность поставок является приоритетом для Еврокомиссии, и мы поддерживаем тесный и постоянный контакт с нашими государствами-членами для её обеспечения. У ЕС есть инструменты для решения проблем, связанных с внезапным дефицитом или перебоями в поставках сырой нефти или нефтепродуктов", - сообщил собеседник агентства. Там добавили, что "Еврокомиссия вновь заявляет, что поддержание энергоснабжения имеет первостепенное значение, и что критически важная инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами". Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность.

https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861103177.html

венгрия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венгрия, словакия, ек, ес, петер сийярто