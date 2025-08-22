Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украина рискует недополучить бензин из-за атак на "Дружбу", считает эксперт - 22.08.2025
Украина рискует недополучить бензин из-за атак на "Дружбу", считает эксперт
Украина рискует недополучить бензин из-за атак на "Дружбу", считает эксперт - 22.08.2025, ПРАЙМ
Украина рискует недополучить бензин из-за атак на "Дружбу", считает эксперт
Запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит на несколько недель работы нефтеперерабатывающих заводов после остановки поставок из России в результате атак Украины... | 22.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-22T20:47+0300
2025-08-22T20:47+0300
нефть
украина
венгрия
словакия
игорь юшков
петер сийярто
нпз
фонд национальной энергетической безопасности
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит на несколько недель работы нефтеперерабатывающих заводов после остановки поставок из России в результате атак Украины на нефтепровод "Дружба", но, вероятно, страны все же сократят объемы нефтепереработки и, соответственно, отгрузки бензина и дизельного топлива на Украину, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность, сообщило словацкое издание Denník N. "Венгрия и Словакия при остановке трубы (нефтепровода "Дружба"- ред.) начинают перерабатывать ту нефть, которая находится на НПЗ. Как правило, на несколько недель в технологических емкостях есть некие запасы нефти. Пока они будут перерабатывать то, что есть на НПЗ, но может быть, чуть сократят объемы переработки, потому что обычно при переработке у них образуются излишки, которые, кстати, они продают Украине. ...Вот сейчас, может быть, они сократят переработку и, соответственно, меньше будут продавать Украине. Или вообще перестанут", - прокомментировал Юшков. Венгрия и Словакия могли бы надавить на Украину в вопросе атак на "Дружбу" самостоятельно, потому что они не только поставляют туда нефтепродукты, но и являются крупнейшими поставщиками электроэнергии для Украины, через них идут поставки газа, продолжил эксперт, но их возможности не безграничны. "Поэтому они обращаются к Еврокомиссии сейчас и говорят: раз вы нам не даете давить на Украину, тогда сами как-то надавите на нее, чтобы они не обстреливали нефтепровод "Дружба". А Брюссель не будет этого делать, не будет давить, потому что они сейчас выступают солидарно с Украиной в качестве "партии войны", - пояснил собеседник агентства. При этом эксперт отметил, что простой нефтепровода "Дружба" даже в несколько дней можно потом компенсировать увеличенным объемом прокачки. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
https://1prime.ru/20250822/vengriya-861112442.html
https://1prime.ru/20250822/slovakiya-861115029.html
украина
венгрия
словакия
нефть, украина, венгрия, словакия, игорь юшков, петер сийярто, нпз, фонд национальной энергетической безопасности, всу
Нефть, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Игорь Юшков, Петер Сийярто, НПЗ, Фонд национальной энергетической безопасности, ВСУ
20:47 22.08.2025
 
Украина рискует недополучить бензин из-за атак на "Дружбу", считает эксперт

Юшков: Венгрия и Словакия могут сократить отгрузку бензина и дизельного топлива на Украину

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. Запасов нефти в Венгрии и Словакии хватит на несколько недель работы нефтеперерабатывающих заводов после остановки поставок из России в результате атак Украины на нефтепровод "Дружба", но, вероятно, страны все же сократят объемы нефтепереработки и, соответственно, отгрузки бензина и дизельного топлива на Украину, такое мнение высказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины, заявил в пятницу утром венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Поставки в Словакию также остановлены, сообщили местные власти. В этой связи Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность, сообщило словацкое издание Denník N.
Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Россия и Венгрия обсудили последствия удара по "Дружбе"
18:45
"Венгрия и Словакия при остановке трубы (нефтепровода "Дружба"- ред.) начинают перерабатывать ту нефть, которая находится на НПЗ. Как правило, на несколько недель в технологических емкостях есть некие запасы нефти. Пока они будут перерабатывать то, что есть на НПЗ, но может быть, чуть сократят объемы переработки, потому что обычно при переработке у них образуются излишки, которые, кстати, они продают Украине. ...Вот сейчас, может быть, они сократят переработку и, соответственно, меньше будут продавать Украине. Или вообще перестанут", - прокомментировал Юшков.
Венгрия и Словакия могли бы надавить на Украину в вопросе атак на "Дружбу" самостоятельно, потому что они не только поставляют туда нефтепродукты, но и являются крупнейшими поставщиками электроэнергии для Украины, через них идут поставки газа, продолжил эксперт, но их возможности не безграничны.
"Поэтому они обращаются к Еврокомиссии сейчас и говорят: раз вы нам не даете давить на Украину, тогда сами как-то надавите на нее, чтобы они не обстреливали нефтепровод "Дружба". А Брюссель не будет этого делать, не будет давить, потому что они сейчас выступают солидарно с Украиной в качестве "партии войны", - пояснил собеседник агентства.
При этом эксперт отметил, что простой нефтепровода "Дружба" даже в несколько дней можно потом компенсировать увеличенным объемом прокачки.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Глава Словакии оценил реакцию Трампа на атаку по "Дружбе"
19:34
 
НефтьУКРАИНАВЕНГРИЯСЛОВАКИЯИгорь ЮшковПетер СийяртоНПЗФонд национальной энергетической безопасностиВСУ
 
 
