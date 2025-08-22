https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861103177.html

"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе"

"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе" - 22.08.2025, ПРАЙМ

"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе"

Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Владимир Зеленский и его представители сошли с ума, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии... | 22.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-22T16:10+0300

2025-08-22T16:10+0300

2025-08-22T16:10+0300

политика

нефть

газ

словакия

венгрия

рф

владимир зеленский

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/49/841314960_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d78c89b204693adc09c7afe545787ccd.jpg

БРАТИСЛАВА, 22 авг - ПРАЙМ. Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Владимир Зеленский и его представители сошли с ума, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод "Дружба", - сказал Данко в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети.По его словам, Украина своими действиями наносит ущерб интересам Словакии. "Вместо того, чтобы быть благодарными за то, что мы им оказали помощь более чем на 3 миллиарда евро, что пытаемся помогать украинцам, которые здесь, они нас опять предали и шантажируют", - заключил Данко.

https://1prime.ru/20250822/ataka-861101149.html

словакия

венгрия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, словакия, венгрия, рф, владимир зеленский, всу