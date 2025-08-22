https://1prime.ru/20250822/zelenskiy-861103177.html
"Сошел с ума": в Словакии обрушились на Зеленского из-за атак по "Дружбе"
БРАТИСЛАВА, 22 авг - ПРАЙМ. Атаки ВСУ по нефтепроводу "Дружба" говорят о том, что Владимир Зеленский и его представители сошли с ума, заявил вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что на нефтепровод "Дружба" вновь совершена атака. Словацкий трубопроводный оператор Transpetrol подтвердил, что вечером в четверг республика перестала получать нефть по этому маршруту. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои поставок нефти по "Дружбе" из-за атак ВСУ, страны просят гарантировать их безопасность. "Президент Зеленский и его представители, должно быть, сошли с ума. По-другому нельзя назвать то, что они повторно атакуют нефтепровод "Дружба", - сказал Данко в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети.По его словам, Украина своими действиями наносит ущерб интересам Словакии. "Вместо того, чтобы быть благодарными за то, что мы им оказали помощь более чем на 3 миллиарда евро, что пытаемся помогать украинцам, которые здесь, они нас опять предали и шантажируют", - заключил Данко.
В Госдуме назвали атаку ВСУ на "Дружбу" терактом