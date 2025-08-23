https://1prime.ru/20250823/aeroport-861132711.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
