В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты - 23.08.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T11:07+0300
2025-08-23T11:08+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518215_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c3325c15bb5c99420f8045cbe095b29.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
11:07 23.08.2025 (обновлено: 11:08 23.08.2025)
 
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Калуги

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Калуга".
Международный аэропорт Калуга. - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Международный аэропорт "Калуга".. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
 
Заголовок открываемого материала