В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

2025-08-23T11:07+0300

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

