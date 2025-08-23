https://1prime.ru/20250823/aeroport-861133095.html
Глава Минтранса рассказал о реконструкции аэропорта в Перми
ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта в Перми, включающая работы на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и вспомогательной инфраструктуре, завершится к 2029 году, финансирование составит около 18 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Один из ключевых проектов - развитие пермского аэропорта Большое Савино. До 2029 года планируем потратить порядка 18 миллиардов рублей. Сейчас, на первом этапе, начинаем работы по обновлению перрона. Будем делать все в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Никитин на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми. Из выступления чиновника также следует, что реконструкция аэропорта в Перми, включающая работы на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и вспомогательной инфраструктуре (второй этап), завершится к 2029 году. Нынешний пермский аэровокзал построен в 2017 году. Общая площадь терминала составляет 31 тысячу квадратных метров. Он рассчитан на пассажиропоток в 2 миллиона человек в год. Старый терминал работал с 1965 года, его снесли осенью 2024 года. Форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
