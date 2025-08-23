Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минтранса рассказал о реконструкции аэропорта в Перми - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250823/aeroport-861133095.html
Глава Минтранса рассказал о реконструкции аэропорта в Перми
Глава Минтранса рассказал о реконструкции аэропорта в Перми - 23.08.2025, ПРАЙМ
Глава Минтранса рассказал о реконструкции аэропорта в Перми
Реконструкция аэропорта в Перми, включающая работы на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и вспомогательной инфраструктуре, завершится к 2029 году,... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T11:11+0300
2025-08-23T11:12+0300
экономика
бизнес
россия
пермь
рф
транспорт
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861132942_295:0:3936:2048_1920x0_80_0_0_43f1f77e0f1a9a9d50f77885481f8e2a.jpg
ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта в Перми, включающая работы на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и вспомогательной инфраструктуре, завершится к 2029 году, финансирование составит около 18 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Один из ключевых проектов - развитие пермского аэропорта Большое Савино. До 2029 года планируем потратить порядка 18 миллиардов рублей. Сейчас, на первом этапе, начинаем работы по обновлению перрона. Будем делать все в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Никитин на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми. Из выступления чиновника также следует, что реконструкция аэропорта в Перми, включающая работы на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и вспомогательной инфраструктуре (второй этап), завершится к 2029 году. Нынешний пермский аэровокзал построен в 2017 году. Общая площадь терминала составляет 31 тысячу квадратных метров. Он рассчитан на пассажиропоток в 2 миллиона человек в год. Старый терминал работал с 1965 года, его снесли осенью 2024 года. Форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
https://1prime.ru/20250721/rossija-859733064.html
пермь
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861132942_750:0:3481:2048_1920x0_80_0_0_691e7572f21a50cfd2c28ce0a7ced96c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, пермь, рф, транспорт, минтранс рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ПЕРМЬ, РФ, Транспорт, Минтранс РФ
11:11 23.08.2025 (обновлено: 11:12 23.08.2025)
 
Глава Минтранса рассказал о реконструкции аэропорта в Перми

Никитин: реконструкция аэропорта Большое Савино в Перми завершится к 2029 году

© РИА Новости . Сергей Субботин | Перейти в медиабанкАэропорт Большое Савино в Перми
Аэропорт Большое Савино в Перми - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Аэропорт Большое Савино в Перми. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Реконструкция аэропорта в Перми, включающая работы на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и вспомогательной инфраструктуре, завершится к 2029 году, финансирование составит около 18 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Один из ключевых проектов - развитие пермского аэропорта Большое Савино. До 2029 года планируем потратить порядка 18 миллиардов рублей. Сейчас, на первом этапе, начинаем работы по обновлению перрона. Будем делать все в рамках государственно-частного партнерства", - сказал Никитин на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми.
Из выступления чиновника также следует, что реконструкция аэропорта в Перми, включающая работы на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и вспомогательной инфраструктуре (второй этап), завершится к 2029 году.
Нынешний пермский аэровокзал построен в 2017 году. Общая площадь терминала составляет 31 тысячу квадратных метров. Он рассчитан на пассажиропоток в 2 миллиона человек в год. Старый терминал работал с 1965 года, его снесли осенью 2024 года.
Форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 21.07.2025
Россия планирует модернизировать не менее 75 аэропортов к 2030 году
21 июля, 06:14
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПЕРМЬРФТранспортМинтранс РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала