2025-08-23T23:02+0300
КАЛИНИНГРАД, 23 авг - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную в аэропорту Калининграда из-за задержек и отмены рейсов, сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, в аэропорту "Храброво" задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск, отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург. "Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в Калининграде. В связи с задержками и отменами рейсов в аэропорту "Храброво" работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура отмечает, что в аэропорт выехал помощник калининградского транспортного прокурора Дмитрий Одиноков.
23:02 23.08.2025
 
В аэропорту Калининграда открыли мобильную приемную

КАЛИНИНГРАД, 23 авг - ПРАЙМ. Северо-Западная транспортная прокуратура открыла мобильную приемную в аэропорту Калининграда из-за задержек и отмены рейсов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, в аэропорту "Храброво" задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск, отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург.
"Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в Калининграде. В связи с задержками и отменами рейсов в аэропорту "Храброво" работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры", - говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура отмечает, что в аэропорт выехал помощник калининградского транспортного прокурора Дмитрий Одиноков.
