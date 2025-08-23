https://1prime.ru/20250823/avto-861091925.html

Эксперты рассказали, как выбрать авто с пробегом с помощью толщинометра

МОСКВА, 22 авг - ПРАЙМ. При покупке машины с пробегом внешний лоск – не гарантия того, что с ней все в порядке, а идеальное лакокрасочное покрытие (ЛКП) может скрывать следы аварий и серьезного ремонта. Определить их на глаз сложно, особенно если работу выполняли аккуратно. Поэтому эксперты по подбору авто советуют брать на осмотр толщиномер – компактный прибор, который за секунды помогает понять, был ли кузов в ремонте. Такой инструмент используют профессионалы, но с ним справится и начинающий автолюбитель. Главное – знать, как правильно пользоваться прибором и интерпретировать результаты. Гаджи Курбанов, Директор направления стратегических инициатив и партнерств Авито Авто, сооснователь Haraba и Автохаб, поделился своими рекомендациями по использованию толщиномера и расшифровке его показаний.Что такое толщиномерТолщиномер – это электронное устройство, которое измеряет толщину лакокрасочного слоя. Результат отображается в микронах – тысячных долях миллиметра. На рынке есть несколько типов толщиномеров.Магнитные толщиномерыИзмеряют только магнитные материалы, такие как сталь и железо. Компактные и недорогие, но с невысокой точностью. Не подходят для автомобилей с алюминиевыми кузовными элементами.Электромагнитные толщиномерыВ отличие от самых простых толщиномеров, которые выдают результат в зависимости от силы магнитного поля между прибором и лакокрасочным покрытием, электромагнитные опираются на плотность магнитного поля между прибором и лакокрасочным покрытием. Поэтому они точнее, чем предыдущий тип, однако тоже работают только с магнитными металлами и ограничены в применении на авто с алюминиевыми панелями.Вихретоковые толщиномерыОтличаются высокой точностью. Универсальны и подходят для любых металлов, включая немагнитные, например алюминий.Ультразвуковые толщиномерыИзмеряют детали из любых материалов – металла, пластика, дерева, стекла. Могут определять толщину лакокрасочного покрытия и отдельных слоев составных конструкций. Отличаются высокой точностью и универсальностью применения, поэтому подходят для сложных случаев и профессиональных проверок.Для проверки массовых моделей достаточно простого универсального прибора. Если планируете осматривать автомобили регулярно, имеет смысл купить надежную модель с точностью до 1-5 мкм. А для разового осмотра толщиномер проще взять в аренду. Например, на Авито размещено более шести тысяч подобных объявлений по всей России, и стоит такая услуга всего несколько сотен рублей в сутки.Зачем проверять толщину краскиТолщина лакокрасочного слоя – это своеобразная "рентгенограмма" кузова. На заводе автомобиль окрашивают в один или несколько тонких слоев, и для каждой модели есть свои нормы. Например, для Kia Rio средний показатель – 100–130 мкм, для LADA Priora – 75–160 мкм, для Hyundai Solaris – 90–150 мкм, для Mitsubishi Pajero – 110–120 мкм, для Haval Jolion – 115–130 мкм.Если прибор показывает отклонение от стандарта, значит, деталь ремонтировалась. В таких случаях важно оценить, насколько сильными были повреждения, были ли затронуты конструкция и силовые элементы и не повлияет ли это на безопасность.Подготовка к проверкеПеред началом работы важно убедиться, что прибор настроен и готов к точным измерениям. Толщиномер нужно откалибровать, особенно, если он долго лежал без использования, подвергался перепадам температур или только что приехал из сервиса аренды. Для этого используют калибровочные пластины и пленку из комплекта. На них указываются значения в мкм, которые и должен показывать исправный прибор. Калибровка занимает всего пару минут, но от нее зависит достоверность результатов.Также заранее стоит узнать заводские показатели толщины краски для конкретной модели, которую планируется проверять. Для этого достаточно ввести в поисковике запрос вроде "толщина лкп хавейл джолион".Пошаговая проверка кузоваПрибор прикладывают строго перпендикулярно поверхности – даже небольшой наклон может повлиять на показания. На каждой части кузова нужно сделать не меньше пяти замеров: по краям и в центре. Если есть выштамповка или изгиб, измеряют по обе стороны от них – так можно выявить локальный окрас. После внешних панелей переходят к внутренним зонам кузова: дверным проемам, стойкам, полкам под капотом, чашкам амортизаторов – обычно их толщина меньше, чем у наружных кузовных элементов.Расшифровка результатовПолученные цифры стоит сравнивать с заводскими значениями для конкретной модели. Разница в пределах 30−50 мкм допустима и может быть связана с особенностями окраски. Если толщина слоя на внешних панелях находится в диапазоне до 200 мкм, это обычно говорит о заводском ЛКП. Показатели в пределах 200−300 мкм чаще всего означают наличие косметического окраса – устранение царапин или сколов, что не влияет на прочность кузова.Значения более 400 мкм указывают на слой шпаклевки под ЛКП и серьезный ремонт после удара. Такой автомобиль без экспертной проверки лучше не покупать, потому что повреждения могли затронуть силовую структуру кузова и элементы безопасности.При работе с алюминиевыми деталями нужно учитывать, что заводской слой на них в полтора-два раза тоньше, чем на стали. Если прибор показывает стандартные "стальные" значения или распознает алюминий как другой металл, это может говорить о замене всего элемента после ДТП.Если вы не знаете стандартные значения толщины ЛКП для конкретной модели, ориентируйтесь на симметричные элементы. Крыша, капот и багажник должны быть равномерными по всей площади, а двери, пороги, стойки и чашки амортизаторов – примерно одинаковыми слева и справа.Толщиномер – только часть проверкиДаже если все показания в норме, это не гарантия, что кузов не ремонтировался. Иногда поврежденные детали заменяют на оригинальные в заводском окрасе, и в таком случае толщина покрытия останется в пределах нормы. Есть и мастера, которые учитывают заводские показатели толщины при покраске, поэтому эксперты рекомендуют обращать внимание, в том числе, на равномерность зазоров, состояние крепежа, маркировку и год выпуска стекол, а также отсутствие дефектов на кромках панелей.Узнать историю эксплуатации автомобиля можно с помощью отчета Автотеки. В нем есть интерактивная схема повреждений на основе сведений из базы данных ГИБДД, страховых компаний и сервисных центров. Помимо этого, отчет показывает историю пробега, данные о смене владельцев, прохождении техосмотров, использовании в такси или каршеринге, а также сведения о юридической чистоте автомобиля. А Авито Оценка подскажет ориентировочную рыночную стоимость машины с учетом ее состояния.Комплексный подход позволит выявить возможные следы ремонта, которые не обнаружит прибор. Однако идеальный вариант – после самостоятельной проверки загнать автомобиль на профессиональную диагностику, где специалисты смогут оценить геометрию кузова и выявить скрытые дефекты. Тогда риск купить машину с повреждениями будет минимальным, а сделка окажется выгодной и безопасной.

