https://1prime.ru/20250823/azhiotazh-861124769.html
Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет
Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет - 23.08.2025, ПРАЙМ
Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет
Ажиотаж вокруг первого российского торгового дома в столице Кении - Найроби - растет, ширится линейка предлагаемых кенийцам российских товаров, заявила РИА... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T02:31+0300
2025-08-23T02:31+0300
2025-08-23T02:31+0300
бизнес
россия
мировая экономика
кения
мсп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861124769.jpg?1755905474
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг первого российского торгового дома в столице Кении - Найроби - растет, ширится линейка предлагаемых кенийцам российских товаров, заявила РИА Новости глава торгового дома, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова.
"Да, с тех пор как в январе в столице Кении Найроби распахнул двери первый в стране российский торговый дом, ажиотаж вокруг него с каждым днем только растет. Открыли мы его, к слову, в самом престижном районе города Westlands", - сказала она.
По ее словам, "вряд ли, думаю, кто мог представить, что российский торговый дом появится в Найроби так скоро".
"В декабре прошлого года делегация общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация" встретилась с министром по МСП и кооперативам Кении, на которой мы все подробно обсудили. Не прошло с того момента и месяца, как российский торговый дом начал функционировать, а спустя лишь несколько дней, в феврале, был заключен первый контракт на сумму в 50 тысяч долларов на поставку одному местному владельцу магазина российских электронных сигарет", - рассказала собеседница агентства.
Сегодня, заметила она, "российский торговый дом в Найроби торгует уже и разными напитками, и продуктами питания, перспективным направлением представляется сейчас доставка из России отдельных стройматериалов, которые, по нашим опросам, будут весьма конкурентоспособными".
"Наша цель - постоянно увеличивать объемы и до конца года дойти до хотя бы миллиона долларов", - заключила Семенова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 августа в 10.00 мск.
кения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, мировая экономика, кения, мсп
Бизнес, РОССИЯ, Мировая экономика, Кения, МСП
Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет
Ажиотаж вокруг первого российского торгового дома в Найроби растет
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг первого российского торгового дома в столице Кении - Найроби - растет, ширится линейка предлагаемых кенийцам российских товаров, заявила РИА Новости глава торгового дома, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова.
"Да, с тех пор как в январе в столице Кении Найроби распахнул двери первый в стране российский торговый дом, ажиотаж вокруг него с каждым днем только растет. Открыли мы его, к слову, в самом престижном районе города Westlands", - сказала она.
По ее словам, "вряд ли, думаю, кто мог представить, что российский торговый дом появится в Найроби так скоро".
"В декабре прошлого года делегация общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация" встретилась с министром по МСП и кооперативам Кении, на которой мы все подробно обсудили. Не прошло с того момента и месяца, как российский торговый дом начал функционировать, а спустя лишь несколько дней, в феврале, был заключен первый контракт на сумму в 50 тысяч долларов на поставку одному местному владельцу магазина российских электронных сигарет", - рассказала собеседница агентства.
Сегодня, заметила она, "российский торговый дом в Найроби торгует уже и разными напитками, и продуктами питания, перспективным направлением представляется сейчас доставка из России отдельных стройматериалов, которые, по нашим опросам, будут весьма конкурентоспособными".
"Наша цель - постоянно увеличивать объемы и до конца года дойти до хотя бы миллиона долларов", - заключила Семенова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 августа в 10.00 мск.