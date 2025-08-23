Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет - 23.08.2025
Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг первого российского торгового дома в столице Кении - Найроби - растет, ширится линейка предлагаемых кенийцам российских товаров, заявила РИА Новости глава торгового дома, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова. "Да, с тех пор как в январе в столице Кении Найроби распахнул двери первый в стране российский торговый дом, ажиотаж вокруг него с каждым днем только растет. Открыли мы его, к слову, в самом престижном районе города Westlands", - сказала она. По ее словам, "вряд ли, думаю, кто мог представить, что российский торговый дом появится в Найроби так скоро". "В декабре прошлого года делегация общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация" встретилась с министром по МСП и кооперативам Кении, на которой мы все подробно обсудили. Не прошло с того момента и месяца, как российский торговый дом начал функционировать, а спустя лишь несколько дней, в феврале, был заключен первый контракт на сумму в 50 тысяч долларов на поставку одному местному владельцу магазина российских электронных сигарет", - рассказала собеседница агентства. Сегодня, заметила она, "российский торговый дом в Найроби торгует уже и разными напитками, и продуктами питания, перспективным направлением представляется сейчас доставка из России отдельных стройматериалов, которые, по нашим опросам, будут весьма конкурентоспособными". "Наша цель - постоянно увеличивать объемы и до конца года дойти до хотя бы миллиона долларов", - заключила Семенова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 августа в 10.00 мск.
МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг первого российского торгового дома в столице Кении - Найроби - растет, ширится линейка предлагаемых кенийцам российских товаров, заявила РИА Новости глава торгового дома, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова.
"Да, с тех пор как в январе в столице Кении Найроби распахнул двери первый в стране российский торговый дом, ажиотаж вокруг него с каждым днем только растет. Открыли мы его, к слову, в самом престижном районе города Westlands", - сказала она.
По ее словам, "вряд ли, думаю, кто мог представить, что российский торговый дом появится в Найроби так скоро".
"В декабре прошлого года делегация общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация" встретилась с министром по МСП и кооперативам Кении, на которой мы все подробно обсудили. Не прошло с того момента и месяца, как российский торговый дом начал функционировать, а спустя лишь несколько дней, в феврале, был заключен первый контракт на сумму в 50 тысяч долларов на поставку одному местному владельцу магазина российских электронных сигарет", - рассказала собеседница агентства.
Сегодня, заметила она, "российский торговый дом в Найроби торгует уже и разными напитками, и продуктами питания, перспективным направлением представляется сейчас доставка из России отдельных стройматериалов, которые, по нашим опросам, будут весьма конкурентоспособными".
"Наша цель - постоянно увеличивать объемы и до конца года дойти до хотя бы миллиона долларов", - заключила Семенова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 августа в 10.00 мск.
 
