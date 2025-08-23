https://1prime.ru/20250823/azhiotazh-861124769.html

Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет

Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет - 23.08.2025, ПРАЙМ

Ажиотаж вокруг российского торгового дома в Найроби растет

Ажиотаж вокруг первого российского торгового дома в столице Кении - Найроби - растет, ширится линейка предлагаемых кенийцам российских товаров, заявила РИА... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T02:31+0300

2025-08-23T02:31+0300

2025-08-23T02:31+0300

бизнес

россия

мировая экономика

кения

мсп

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861124769.jpg?1755905474

МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг первого российского торгового дома в столице Кении - Найроби - растет, ширится линейка предлагаемых кенийцам российских товаров, заявила РИА Новости глава торгового дома, представитель общероссийской общественной организации МСП "Новая формация" в Кении Анна Семенова. "Да, с тех пор как в январе в столице Кении Найроби распахнул двери первый в стране российский торговый дом, ажиотаж вокруг него с каждым днем только растет. Открыли мы его, к слову, в самом престижном районе города Westlands", - сказала она. По ее словам, "вряд ли, думаю, кто мог представить, что российский торговый дом появится в Найроби так скоро". "В декабре прошлого года делегация общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Новая формация" встретилась с министром по МСП и кооперативам Кении, на которой мы все подробно обсудили. Не прошло с того момента и месяца, как российский торговый дом начал функционировать, а спустя лишь несколько дней, в феврале, был заключен первый контракт на сумму в 50 тысяч долларов на поставку одному местному владельцу магазина российских электронных сигарет", - рассказала собеседница агентства. Сегодня, заметила она, "российский торговый дом в Найроби торгует уже и разными напитками, и продуктами питания, перспективным направлением представляется сейчас доставка из России отдельных стройматериалов, которые, по нашим опросам, будут весьма конкурентоспособными". "Наша цель - постоянно увеличивать объемы и до конца года дойти до хотя бы миллиона долларов", - заключила Семенова. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 25 августа в 10.00 мск.

кения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, мировая экономика, кения, мсп