АЗС в Курильском районе ограничили продажу бензина
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – ПРАЙМ. Автозаправочные станции в Курильском районе с 20 августа ввели ограничения на продажу бензина, сообщает администрация муниципального образования. "В ожидании пополнения запасов ООО "КТК" переходит на режим экономии и будет реализовывать населению бензин АИ-92 ограниченно — по 10 литров на один автомобиль. Эта мера будет действовать до момента прибытия судна и пополнения резервов", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета. По информации местной администрации, ограничение введено для гарантированного обеспечения транспорта экстренных и специальных служб, а также юридических лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность района и непрерывные технологические процессы в рамках договорных отношений на поставку топлива. На Итуруп направляется судно "Анатолий Иванов" с 38 тоннами бензина АИ-92, его прибытие планируется на 24 августа при благоприятных погодных условиях. "Совместно с региональным правительством ищем и системное решение для этой проблемы. Сейчас рассматриваем вариант увеличения резервуаров для хранения бензина на Итурупе. Это позволит нам формировать больший запас и меньше зависеть от скачков спроса и графика поставок", – написал мэр Курильского района Константин Истомин в Telegram-канале.
авто
Энергетика, Авто
АЗС в Курильском районе ограничили продажу бензина
 
АЗС в Курильском районе ограничили продажу бензина

Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – ПРАЙМ. Автозаправочные станции в Курильском районе с 20 августа ввели ограничения на продажу бензина, сообщает администрация муниципального образования.
"В ожидании пополнения запасов ООО "КТК" переходит на режим экономии и будет реализовывать населению бензин АИ-92 ограниченно — по 10 литров на один автомобиль. Эта мера будет действовать до момента прибытия судна и пополнения резервов", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
По информации местной администрации, ограничение введено для гарантированного обеспечения транспорта экстренных и специальных служб, а также юридических лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность района и непрерывные технологические процессы в рамках договорных отношений на поставку топлива. На Итуруп направляется судно "Анатолий Иванов" с 38 тоннами бензина АИ-92, его прибытие планируется на 24 августа при благоприятных погодных условиях.
"Совместно с региональным правительством ищем и системное решение для этой проблемы. Сейчас рассматриваем вариант увеличения резервуаров для хранения бензина на Итурупе. Это позволит нам формировать больший запас и меньше зависеть от скачков спроса и графика поставок", – написал мэр Курильского района Константин Истомин в Telegram-канале.
Заголовок открываемого материала