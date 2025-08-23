https://1prime.ru/20250823/benzin-861144309.html

АЗС в Курильском районе ограничили продажу бензина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 авг – ПРАЙМ. Автозаправочные станции в Курильском районе с 20 августа ввели ограничения на продажу бензина, сообщает администрация муниципального образования. "В ожидании пополнения запасов ООО "КТК" переходит на режим экономии и будет реализовывать населению бензин АИ-92 ограниченно — по 10 литров на один автомобиль. Эта мера будет действовать до момента прибытия судна и пополнения резервов", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета. По информации местной администрации, ограничение введено для гарантированного обеспечения транспорта экстренных и специальных служб, а также юридических лиц, которые обеспечивают жизнедеятельность района и непрерывные технологические процессы в рамках договорных отношений на поставку топлива. На Итуруп направляется судно "Анатолий Иванов" с 38 тоннами бензина АИ-92, его прибытие планируется на 24 августа при благоприятных погодных условиях. "Совместно с региональным правительством ищем и системное решение для этой проблемы. Сейчас рассматриваем вариант увеличения резервуаров для хранения бензина на Итурупе. Это позволит нам формировать больший запас и меньше зависеть от скачков спроса и графика поставок", – написал мэр Курильского района Константин Истомин в Telegram-канале.

