https://1prime.ru/20250823/dorogi-861131886.html

Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог

Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог - 23.08.2025, ПРАЙМ

Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог

Доля дорог пермской агломерации, приведенных в нормативное состояние, составила более 85%, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T10:34+0300

2025-08-23T10:34+0300

2025-08-23T10:34+0300

экономика

россия

пермь

рф

пермский край

росавтодор

транспорт

минтранс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861131758_0:31:513:319_1920x0_80_0_0_cbe545bdd375a72de51cc67bd418035a.jpg

ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Доля дорог пермской агломерации, приведенных в нормативное состояние, составила более 85%, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Пермский край превзошел плановые показатели, (регион по объему отремонтированных дорог находится - ред.) уже в 2030 году. Вы привели в нормативное состояние более 80% региональных дорог, более 85% дорог агломерации. В числе первых по объему уложенного асфальта, по эффективному освоению бюджетных средств", - сказал Никитин на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми. Он подчеркнул, что федеральные власти продолжат поддерживать Пермский край. Объем господдержки по всем программам составляет 76 миллиардов рублей. Ранее Росавтодор сообщал, что с 2025 по 2030 год планируется отремонтировать 60% региональных и межмуниципальных дорог, а также привести в нормативное состояние 85% дорог агломераций, автотрасс федерального значения и дорог, входящих в опорную сеть. Форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.

https://1prime.ru/20250813/dorogi-860657481.html

пермь

рф

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пермь, рф, пермский край, росавтодор, транспорт, минтранс рф