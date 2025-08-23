Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250823/dorogi-861131886.html
Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог
Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог - 23.08.2025, ПРАЙМ
Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог
Доля дорог пермской агломерации, приведенных в нормативное состояние, составила более 85%, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T10:34+0300
2025-08-23T10:34+0300
экономика
россия
пермь
рф
пермский край
росавтодор
транспорт
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861131758_0:31:513:319_1920x0_80_0_0_cbe545bdd375a72de51cc67bd418035a.jpg
ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Доля дорог пермской агломерации, приведенных в нормативное состояние, составила более 85%, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Пермский край превзошел плановые показатели, (регион по объему отремонтированных дорог находится - ред.) уже в 2030 году. Вы привели в нормативное состояние более 80% региональных дорог, более 85% дорог агломерации. В числе первых по объему уложенного асфальта, по эффективному освоению бюджетных средств", - сказал Никитин на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми. Он подчеркнул, что федеральные власти продолжат поддерживать Пермский край. Объем господдержки по всем программам составляет 76 миллиардов рублей. Ранее Росавтодор сообщал, что с 2025 по 2030 год планируется отремонтировать 60% региональных и межмуниципальных дорог, а также привести в нормативное состояние 85% дорог агломераций, автотрасс федерального значения и дорог, входящих в опорную сеть. Форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
https://1prime.ru/20250813/dorogi-860657481.html
пермь
рф
пермский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861131758_22:0:489:350_1920x0_80_0_0_f7914bb79cf86288248aa5e34a4e0dbc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, пермь, рф, пермский край, росавтодор, транспорт, минтранс рф
Экономика, РОССИЯ, ПЕРМЬ, РФ, Пермский край, Росавтодор, Транспорт, Минтранс РФ
10:34 23.08.2025
 
Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог

Никитин: в Пермском крае привели в нормативное состояние более 85% дорог агломерации

© РИА Новости . Михаил Мордасов Работы по укладке асфальта
Работы по укладке асфальта - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Работы по укладке асфальта. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Доля дорог пермской агломерации, приведенных в нормативное состояние, составила более 85%, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"Пермский край превзошел плановые показатели, (регион по объему отремонтированных дорог находится - ред.) уже в 2030 году. Вы привели в нормативное состояние более 80% региональных дорог, более 85% дорог агломерации. В числе первых по объему уложенного асфальта, по эффективному освоению бюджетных средств", - сказал Никитин на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми.
Он подчеркнул, что федеральные власти продолжат поддерживать Пермский край. Объем господдержки по всем программам составляет 76 миллиардов рублей.
Ранее Росавтодор сообщал, что с 2025 по 2030 год планируется отремонтировать 60% региональных и межмуниципальных дорог, а также привести в нормативное состояние 85% дорог агломераций, автотрасс федерального значения и дорог, входящих в опорную сеть.
Форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
Дорожные работы. - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Кабмин направит более 16 миллиардов рублей на дороги в регионах
13 августа, 09:23
 
ЭкономикаРОССИЯПЕРМЬРФПермский крайРосавтодорТранспортМинтранс РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала