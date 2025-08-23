https://1prime.ru/20250823/dorogi-861131886.html
Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог
Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог - 23.08.2025, ПРАЙМ
Пермский край превзошел плановые показатели по ремонту дорог
Доля дорог пермской агломерации, приведенных в нормативное состояние, составила более 85%, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Доля дорог пермской агломерации, приведенных в нормативное состояние, составила более 85%, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "Пермский край превзошел плановые показатели, (регион по объему отремонтированных дорог находится - ред.) уже в 2030 году. Вы привели в нормативное состояние более 80% региональных дорог, более 85% дорог агломерации. В числе первых по объему уложенного асфальта, по эффективному освоению бюджетных средств", - сказал Никитин на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми. Он подчеркнул, что федеральные власти продолжат поддерживать Пермский край. Объем господдержки по всем программам составляет 76 миллиардов рублей. Ранее Росавтодор сообщал, что с 2025 по 2030 год планируется отремонтировать 60% региональных и межмуниципальных дорог, а также привести в нормативное состояние 85% дорог агломераций, автотрасс федерального значения и дорог, входящих в опорную сеть. Форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
