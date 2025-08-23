https://1prime.ru/20250823/elektromobili-861136441.html

В дептрансе рассказали, как выросло число электромобилей в Москве

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Количество электромобилей в Москве выросло в 20 раз за последние пять лет, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Владимир Макаров. "Мы отслеживаем и видим, что интерес жителей растет к электротранспорту. Так, за последние пять лет количество электроавтомобилей у нас выросло в 20 раз, а количество зарядной инфраструктуры, которая располагается на территории города, сейчас превышает 3 тысячи электрозарядок", - сказал Макаров на первом Московском транспортом электрофестивале. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу. В рамках фестиваля колонна электротранспорта проедет по Садовому кольцу.

