В дептрансе рассказали, как выросло число электромобилей в Москве - 23.08.2025
В дептрансе рассказали, как выросло число электромобилей в Москве
В дептрансе рассказали, как выросло число электромобилей в Москве - 23.08.2025, ПРАЙМ
В дептрансе рассказали, как выросло число электромобилей в Москве
Количество электромобилей в Москве выросло в 20 раз за последние пять лет, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T12:56+0300
2025-08-23T12:56+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Количество электромобилей в Москве выросло в 20 раз за последние пять лет, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Владимир Макаров. "Мы отслеживаем и видим, что интерес жителей растет к электротранспорту. Так, за последние пять лет количество электроавтомобилей у нас выросло в 20 раз, а количество зарядной инфраструктуры, которая располагается на территории города, сейчас превышает 3 тысячи электрозарядок", - сказал Макаров на первом Московском транспортом электрофестивале. Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу. В рамках фестиваля колонна электротранспорта проедет по Садовому кольцу.
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Транспорт, Авто
12:56 23.08.2025
 
В дептрансе рассказали, как выросло число электромобилей в Москве

Макаров: число электромобилей в Москве выросло в 20 раз за последние 5 лет

Электромобиль во время зарядки
Электромобиль во время зарядки
Электромобиль во время зарядки. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Количество электромобилей в Москве выросло в 20 раз за последние пять лет, сообщил журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Владимир Макаров.
"Мы отслеживаем и видим, что интерес жителей растет к электротранспорту. Так, за последние пять лет количество электроавтомобилей у нас выросло в 20 раз, а количество зарядной инфраструктуры, которая располагается на территории города, сейчас превышает 3 тысячи электрозарядок", - сказал Макаров на первом Московском транспортом электрофестивале.
Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль проходит в столице в субботу. В рамках фестиваля колонна электротранспорта проедет по Садовому кольцу.
В Москве впервые пройдет транспортный электрофестиваль
