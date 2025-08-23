Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с крупными потерями из-за ударов российских расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в Telegram-канале."Российское подразделение " Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА", — написала она.Берлинская подчеркнула эффективное управление в "Рубиконе" и высокий стандарт подготовки и отбора персонала, добавив, что стоит изучить их лучшие практики."Все, кто знает, как работает "Рубикон", сходятся на одном – это очень эффективно. Это система", — заключила Берлинская.В июле газета New York Times писала, что украинские военные и иностранные бойцы признают, что ключевым моментом в беспилотных атаках российских сил около Константиновки в ДНР стало развертывание команд дронов из центра "Рубикон".
09:03 23.08.2025
 
На Украине впали в панику из-за одного подразделения ВС России

Берлинская признала большие потери после ударов беспилотников центра Рубикон

© РИА Новости . Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ВСУ столкнулись с крупными потерями из-за ударов российских расчетов FPV-дронов центра "Рубикон" Минобороны, заявила основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в Telegram-канале.
"Российское подразделение " Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА", — написала она.
Берлинская подчеркнула эффективное управление в "Рубиконе" и высокий стандарт подготовки и отбора персонала, добавив, что стоит изучить их лучшие практики.
"Все, кто знает, как работает "Рубикон", сходятся на одном – это очень эффективно. Это система", — заключила Берлинская.
В июле газета New York Times писала, что украинские военные и иностранные бойцы признают, что ключевым моментом в беспилотных атаках российских сил около Константиновки в ДНР стало развертывание команд дронов из центра "Рубикон".
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
