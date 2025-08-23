Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соучастник убийства генерала Москалика признался в подготовке теракта - 23.08.2025
Спецоперация на Украине
Соучастник убийства генерала Москалика признался в подготовке теракта
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Задержанный в Саратовской области соучастник убийства генерала Ярослава Москалика признался, что наблюдал за ним и доставлял бомбу, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. "С 2023 года по 2025 год по заданию куратора я проводил наблюдение за военнослужащими ВКС России, устанавливая их место работы и место жительства. В апреле 2025 года по заданию украинских спецслужб я принимал участие в теракте в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Моей задачей было наблюдение за ним и доставка взрывного устройства", - сказал задержанный в видео. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области соучастника организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Задержанный также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.
10:27 23.08.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Задержанный в Саратовской области соучастник убийства генерала Ярослава Москалика признался, что наблюдал за ним и доставлял бомбу, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
"С 2023 года по 2025 год по заданию куратора я проводил наблюдение за военнослужащими ВКС России, устанавливая их место работы и место жительства. В апреле 2025 года по заданию украинских спецслужб я принимал участие в теракте в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Моей задачей было наблюдение за ним и доставка взрывного устройства", - сказал задержанный в видео.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Саратовской области соучастника организованного спецслужбами Украины убийства в апреле 2025 года в Подмосковье замначальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Задержанный также причастен к передаче Киеву информации о военнослужащих ВКС России, руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также объектах критической и транспортной инфраструктуры региона.
Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля в Балашихе
Подозреваемый в теракте против генерала Москалика полностью признал вину
27 апреля, 15:25
 
