В Калининграде задержали девять рейсов на вылет
2025-08-23T23:18+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "Задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск. Отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Прокуратура отмечает, что контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
