https://1prime.ru/20250823/reys-861155175.html

В Калининграде задержали девять рейсов на вылет

В Калининграде задержали девять рейсов на вылет - 23.08.2025, ПРАЙМ

В Калининграде задержали девять рейсов на вылет

Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T23:18+0300

2025-08-23T23:18+0300

2025-08-23T23:18+0300

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

екатеринбург

аэропорт шереметьево

аэропорт внуково

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "Задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск. Отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Прокуратура отмечает, что контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861150781.html

москва

санкт-петербург

екатеринбург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково