Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Калининграде задержали девять рейсов на вылет - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250823/reys-861155175.html
В Калининграде задержали девять рейсов на вылет
В Калининграде задержали девять рейсов на вылет - 23.08.2025, ПРАЙМ
В Калининграде задержали девять рейсов на вылет
Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T23:18+0300
2025-08-23T23:18+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
екатеринбург
аэропорт шереметьево
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. "Задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск. Отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Прокуратура отмечает, что контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
https://1prime.ru/20250823/pulkovo-861150781.html
москва
санкт-петербург
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8389792425d8ef3e225638c6330fcfd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЕКАТЕРИНБУРГ, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково
23:18 23.08.2025
 
В Калининграде задержали девять рейсов на вылет

В калининградском аэропорту "Храброво" задержали девять рейсов на вылет

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Пассажирский самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Девять рейсов на вылет задержано, два отменено в калининградском аэропорту "Храброво", сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Задержаны девять рейсов в Санкт-Петербург, Москву ("Шереметьево", "Внуково"), Екатеринбург и Челябинск. Отменены два рейса в Москву и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Прокуратура отмечает, что контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Пулково
Вчера, 21:19
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЕКАТЕРИНБУРГаэропорт Шереметьевоаэропорт Внуково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала