Глава Росреестра рассказал о планах по верификации данных - 23.08.2025
Глава Росреестра рассказал о планах по верификации данных
Глава Росреестра рассказал о планах по верификации данных - 23.08.2025, ПРАЙМ
Глава Росреестра рассказал о планах по верификации данных
Росреестр займется верификацией имеющихся данных и использованием технологий на основе искусственного интеллекта, сообщил руководитель Федеральной службы... | 23.08.2025, ПРАЙМ
ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Росреестр займется верификацией имеющихся данных и использованием технологий на основе искусственного интеллекта, сообщил руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский. "Наша ключевая задача - верифицировать данные. Когда стали интегрировать данные на единой платформе, то увидели, что надо повышать их качество, формировать единую систему классификации, опираясь на обратную связь, совершенствовать те сервисы и процедуры, которые сегодня уже используются в жизненных ситуациях. Нужно выходить на новый уровень технологии формирования геоинформационной картографической подосновы, а здесь нам очень будет помогать в ближайшее время наша космическая группировка дистанционного зондирования земли, а также те технологии, которые сегодня видели на выставке: машинного зрения, получения информации в режиме онлайн по территории", - сказал он на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми. Скуфинский отметил, что это необходимо для выхода на новый технологический уровень управления и принятия решений. В итоге данная работа приведет к повышению капитализации региона и страны, улучшению качества жизни людей, добавил глава ведомства. Пермский форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
10:20 23.08.2025 (обновлено: 10:21 23.08.2025)
 
Глава Росреестра рассказал о планах по верификации данных

Росреестр займется верификацией данных и использованием технологий на основе ИИ

ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Росреестр займется верификацией имеющихся данных и использованием технологий на основе искусственного интеллекта, сообщил руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.
"Наша ключевая задача - верифицировать данные. Когда стали интегрировать данные на единой платформе, то увидели, что надо повышать их качество, формировать единую систему классификации, опираясь на обратную связь, совершенствовать те сервисы и процедуры, которые сегодня уже используются в жизненных ситуациях. Нужно выходить на новый уровень технологии формирования геоинформационной картографической подосновы, а здесь нам очень будет помогать в ближайшее время наша космическая группировка дистанционного зондирования земли, а также те технологии, которые сегодня видели на выставке: машинного зрения, получения информации в режиме онлайн по территории", - сказал он на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми.
Скуфинский отметил, что это необходимо для выхода на новый технологический уровень управления и принятия решений. В итоге данная работа приведет к повышению капитализации региона и страны, улучшению качества жизни людей, добавил глава ведомства.
Пермский форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
