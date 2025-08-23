Глава Росреестра рассказал о планах по верификации данных

https://1prime.ru/20250823/rosreestr-861131317.html
2025-08-23T10:20+0300
2025-08-23T10:20+0300
2025-08-23T10:21+0300
экономика
технологии
россия
пермь
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861130913_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c6071e2d6004c91379314dc23c797b6.jpg
ПЕРМЬ, 23 авг - ПРАЙМ. Росреестр займется верификацией имеющихся данных и использованием технологий на основе искусственного интеллекта, сообщил руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский. "Наша ключевая задача - верифицировать данные. Когда стали интегрировать данные на единой платформе, то увидели, что надо повышать их качество, формировать единую систему классификации, опираясь на обратную связь, совершенствовать те сервисы и процедуры, которые сегодня уже используются в жизненных ситуациях. Нужно выходить на новый уровень технологии формирования геоинформационной картографической подосновы, а здесь нам очень будет помогать в ближайшее время наша космическая группировка дистанционного зондирования земли, а также те технологии, которые сегодня видели на выставке: машинного зрения, получения информации в режиме онлайн по территории", - сказал он на заседании в рамках форума "Города будущего" в Перми. Скуфинский отметил, что это необходимо для выхода на новый технологический уровень управления и принятия решений. В итоге данная работа приведет к повышению капитализации региона и страны, улучшению качества жизни людей, добавил глава ведомства. Пермский форум "Города будущего" проходит в Перми 22 и 23 августа. Он включает ряд сессий и заседаний, посвященных цифровой трансформации городов.
https://1prime.ru/20250217/rosreestr-854945668.html
пермь
технологии, россия, пермь, росреестр
Экономика, Технологии, РОССИЯ, ПЕРМЬ, Росреестр
