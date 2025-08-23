Россияне назвали самые бесполезные траты лета

https://1prime.ru/20250823/rossijane-861126404.html

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Почти треть россиян пожалели о покупке одежды и обуви и назвали их самыми бесполезными тратами этого лета, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Самыми бесполезными тратами лета 2025 года россияне назвали покупку одежды и обуви - об этом пожалели 28% опрошенных. На втором месте - расходы на образовательные курсы (21%), на третьем - бытовая техника и электроника (18%)", - выяснили аналитики в ходе исследования, проведенного среди 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет. Годом ранее россияне сожалели о более глобальных тратах: 29% - о приобретении путевок, 14% - загородной недвижимости, 9% - авто. На вопрос о причинах спонтанных покупок 29% опрошенных в этом году ответили, что поддались убеждениям продавца или рекламе, 27% купили товар по ошибке, еще 16% стали "жертвами" распродаж, а 13% были разочарованы качеством покупки. "Оставшиеся 15% опрошенных сочли покупку бесполезной по другим причинам", - отмечается в исследовании. Значительно чаще остальных эмоциональные траты совершали респонденты в возрасте до 30 лет. При этом 36% опрошенных из этой группы использовали рассрочку или кредиты на покупку. "Реже всего тратили деньги впустую этим летом люди в возрасте от 50 до 60 лет, лишь каждый девятый респондент из этой возрастной группы признался, что совершал покупки, о которых потом жалел. Процент купленных в кредит вещей здесь также ожидаемо более низкий - 4%", - сообщается в исследовании. Аналитики также выяснили, что чаще всего жалеют о спонтанных покупках жители Москвы и Екатеринбурга, занятые в финансовой и IT-сферах.

