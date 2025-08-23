Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО - 23.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
Поскольку российская армия одерживает победу на поле боя, Москва не видит необходимости в перемирии, объяснил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T02:20+0300
2025-08-23T02:20+0300
спецоперация на украине
сша
москва
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859272506_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7511cd6d6e62788167bebf9f0f75eb3d.jpg
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Поскольку российская армия одерживает победу на поле боя, Москва не видит необходимости в перемирии, объяснил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в разговоре с американским блогером Эндрю Наполитано на его YouTube-канале. “Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие”, — отметил он. Уилкерсон также считает, что текущая ситуация разительно отличается от западного опыта. “Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка”, — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование конфликта на Украине было долгосрочным.
https://1prime.ru/20250823/ukraina-861124132.html
https://1prime.ru/20250822/vybor-861123158.html
сша
москва
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859272506_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_015c8c82016d79a4df32a01431aff2e8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, аляска, владимир путин, дональд трамп
Спецоперация на Украине, США, МОСКВА, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
02:20 23.08.2025
 
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО

Экс-полковник США Уилкерсон: России не нужно перемирие из-за успехов на СВО

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязисты группировки войск "Центр" в ДНР
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Связисты группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Поскольку российская армия одерживает победу на поле боя, Москва не видит необходимости в перемирии, объяснил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в разговоре с американским блогером Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
“Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие”, — отметил он.
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
“Все по новой”: экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО
01:06
Уилкерсон также считает, что текущая ситуация разительно отличается от западного опыта.
“Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка”, — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование конфликта на Украине было долгосрочным.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Опасный выбор": в Британии выступили с предупреждением Зеленскому
Вчера, 23:51
 
Спецоперация на УкраинеСШАМОСКВААляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала