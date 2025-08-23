https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО - 23.08.2025, ПРАЙМ
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
Поскольку российская армия одерживает победу на поле боя, Москва не видит необходимости в перемирии, объяснил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в... | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T02:20+0300
2025-08-23T02:20+0300
2025-08-23T02:20+0300
спецоперация на украине
сша
москва
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859272506_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7511cd6d6e62788167bebf9f0f75eb3d.jpg
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Поскольку российская армия одерживает победу на поле боя, Москва не видит необходимости в перемирии, объяснил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в разговоре с американским блогером Эндрю Наполитано на его YouTube-канале. "Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие", — отметил он. Уилкерсон также считает, что текущая ситуация разительно отличается от западного опыта. "Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка", — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование конфликта на Украине было долгосрочным.
сша
москва
аляска
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО
Экс-полковник США Уилкерсон: России не нужно перемирие из-за успехов на СВО
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ.
Поскольку российская армия одерживает победу на поле боя, Москва не видит необходимости в перемирии, объяснил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в разговоре с американским блогером Эндрю Наполитано на его YouTube-канале
.
“Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие”, — отметил он.
Уилкерсон также считает, что текущая ситуация разительно отличается от западного опыта.
“Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка”, — отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин
на встрече с президентом США Дональдом Трампом
на Аляске
подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование конфликта на Украине
было долгосрочным.
