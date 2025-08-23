https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО

"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО - 23.08.2025, ПРАЙМ

"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО

Поскольку российская армия одерживает победу на поле боя, Москва не видит необходимости в перемирии, объяснил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T02:20+0300

2025-08-23T02:20+0300

2025-08-23T02:20+0300

спецоперация на украине

сша

москва

аляска

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859272506_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7511cd6d6e62788167bebf9f0f75eb3d.jpg

МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Поскольку российская армия одерживает победу на поле боя, Москва не видит необходимости в перемирии, объяснил отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон в разговоре с американским блогером Эндрю Наполитано на его YouTube-канале. “Никакого прекращения огня не будет. С одной стороны у нас Наполеон, который полностью победил, с другой у нас есть сторона, которая будет полностью уничтожена, если мы не остановим это в ближайшее время. И вы хотите, чтобы сторона, которая побеждает, заключила перемирие? Это безумие”, — отметил он. Уилкерсон также считает, что текущая ситуация разительно отличается от западного опыта. “Перемирия заключают, когда ведут кровопролитную войну, как мы это делали на Корейском полуострове, и никто не побеждает, и приходится отступать по сантиметру. А потом мы почти три года ведем переговоры, но это когда у вас перемирие. А сейчас ситуация другая. Русские победили, точка”, — отметил он.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование конфликта на Украине было долгосрочным.

https://1prime.ru/20250823/ukraina-861124132.html

https://1prime.ru/20250822/vybor-861123158.html

сша

москва

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, москва, аляска, владимир путин, дональд трамп