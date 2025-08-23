https://1prime.ru/20250823/spetsoperatsiya-861135573.html

Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины

Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины - 23.08.2025, ПРАЙМ

Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу. | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T12:36+0300

2025-08-23T12:36+0300

2025-08-23T12:36+0300

спецоперация на украине

россия

общество

рф

украина

москва

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859594339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_284ecb93158139d96610a2e27db2d237.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250821/radio-861050249.html

рф

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, украина, москва, вс рф