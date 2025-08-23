Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины - 23.08.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины
Вооруженные силы РФ нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу. | 23.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сообщении.
12:36 23.08.2025
 
Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины

Минобороны России сообщило о поражении предприятия ВПК Украины

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны России
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сообщении.
Зона СВО - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2025
"Радио Судного дня" передало сообщения после удара по ВПК Украины
21 августа, 15:59
 
Спецоперация на Украине
 
 
