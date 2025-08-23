https://1prime.ru/20250823/spetsoperatsiya-861135573.html
Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах", - говорится в сообщении.
Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины
