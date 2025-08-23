Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Российские войска нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
Российские войска нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
спецоперация на украине
россия
рф
всу
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, потери противника составили свыше 600 человек. Российское ведомство опубликовало в субботу кадры нанесения удара. "В результате группового удара потери противника составили: РСЗО – 4 единицы, танк – 3 единицы; ... потери в живой силе свыше 600 человек", - говорится в сообщении. Также уничтожены до семи боевых разведывательно-дозорных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.
россия, рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ВСУ
Российские войска нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Искандер"
Ракетный комплекс Искандер - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Ракетный комплекс "Искандер" . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, потери противника составили свыше 600 человек.
Российское ведомство опубликовало в субботу кадры нанесения удара.
"В результате группового удара потери противника составили: РСЗО – 4 единицы, танк – 3 единицы; ... потери в живой силе свыше 600 человек", - говорится в сообщении.
Также уничтожены до семи боевых разведывательно-дозорных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Российские военные нанесли поражение предприятию ВПК Украины
