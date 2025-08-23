https://1prime.ru/20250823/spetsoperatsiya-861138701.html
Российские войска нанесли групповой удар по пунктам дислокации ВСУ в ДНР
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Минобороны РФ сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", ФАБ-500 и БПЛА "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР, потери противника составили свыше 600 человек. Российское ведомство опубликовало в субботу кадры нанесения удара. "В результате группового удара потери противника составили: РСЗО – 4 единицы, танк – 3 единицы; ... потери в живой силе свыше 600 человек", - говорится в сообщении. Также уничтожены до семи боевых разведывательно-дозорных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава.
