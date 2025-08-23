https://1prime.ru/20250823/spetsoperatsiya-861145586.html
Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев
2025-08-23T17:58+0300
спецоперация на украине
россия
харьковская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592647_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_938047da8219f84a9dae7ebae2dca5d6.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ВС РФ подошли к окраинам Купянска Харьковской области, куда противник подтянул свои резервы, ВСУ оказывают сопротивление, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ - ред.) всё-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление", - заявил Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://1prime.ru/20250819/karta-860897884.html
харьковская область
россия, харьковская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Харьковская область
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ВС РФ подошли к окраинам Купянска Харьковской области, куда противник подтянул свои резервы, ВСУ оказывают сопротивление, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ - ред.) всё-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление", - заявил Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости.
