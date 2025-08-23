https://1prime.ru/20250823/spetsoperatsiya-861145586.html

Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев

Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев - 23.08.2025, ПРАЙМ

Российские войска подошли к окраинам Купянска, сообщил Ганчев

ВС РФ подошли к окраинам Купянска Харьковской области, куда противник подтянул свои резервы, ВСУ оказывают сопротивление, сообщил РИА Новости глава российской... | 23.08.2025

спецоперация на украине

россия

харьковская область

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. ВС РФ подошли к окраинам Купянска Харьковской области, куда противник подтянул свои резервы, ВСУ оказывают сопротивление, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия. Это говорит о том, что они (ВСУ - ред.) всё-таки достаточно серьезно подтянули туда резервы и оказывают сопротивление", - заявил Ганчев, отвечая на вопрос РИА Новости.

харьковская область

2025

