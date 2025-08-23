https://1prime.ru/20250823/syr-861141886.html

Производителя сыра с плесенью, где нашли кишечную палочку, оштрафовали

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и "ВкусВилл" ООО "Мега-Мастер" оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки, сообщили РИА Новости в Роскачестве. "По итогам масштабного исследования сыра бри с белой плесенью, проведенного Роскачеством, Россельхознадзор провел работу с производителями, в продукции которых были выявлены нарушения. К предприятиям приняты меры административного воздействия, включая штрафы, предписания и отзыв деклараций соответствия", - говорится в сообщении. "В отношении ООО "Мега-Мастер" (торговые марки Vitalat и "ВкусВилл"), в сыре которого обнаружена кишечная палочка, проведена внеплановая проверка. Компании выписано предписание об устранении нарушений и назначен штраф по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (от 300 000 до 600 000 рублей)", - добавляется в сообщении. Там также уточняется, что принято решение о признании недействительной декларации о соответствии продукции ООО "Мега-Мастер". "Это означает, что до устранения всех нарушений и получения новой декларации предприятие не может производить и выпускать в обращение данную продукцию", - отметили в Роскачестве. Кроме того, как рассказали в организации, предупреждения через систему ФГИС "ВетИС" направлены семи производителям: ООО "Ренард" ("Атон", "Нормандия"), ИП "Кузнецова К.О." (Fromager d'Affinos Excellence), ООО "Тревиль" (Treville, Schonfeld), ООО "Компания Скит" ("Ришелье", "Маркет.Перекрёсток"), ООО "Милкпром" (Alti), ООО "Егорлык Молоко" ("Егорлык"), ООО "Бест Панорамик" (Metro Chef). Предостережения о недопустимости нарушений объявлены также АО "ЕМСК" (President), ООО "Ренард", ООО "Ko&co", ООО "Жуковское молоко" (White Cheese fromZhukovka, Natura selection, Montarell) и ООО "Егорлык Молоко", следует из сообщения Роскачества. Там напомнили, что поводом для внеплановых проверок стали результаты экспертизы, в ходе которой в ряде образцов была обнаружена кишечная палочка, а также выявлены несоответствия в маркировке и составе.

