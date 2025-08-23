Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине сделали новое заявление об утерянных территориях
Спецоперация на Украине
На Украине сделали новое заявление об утерянных территориях
На Украине сделали новое заявление об утерянных территориях
Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные аспекты исключительно в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель министра
2025-08-23T13:26+0300
2025-08-23T13:26+0300
спецоперация на украине
украина
владимир путин
владимир зеленский
россия
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные аспекты исключительно в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News. "Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит", — сказал он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. После переговоров Зеленский отметил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но конкретная дата встречи еще не определена. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Путиным и Зеленским пока не планируется. Однако российский президент готов к такому саммиту, когда будет сформулирована повестка для обсуждения.
украина
Новости
украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, РОССИЯ
13:26 23.08.2025
 
На Украине сделали новое заявление об утерянных территориях

Кислица: Зеленский готов обсуждать вопрос территорий только на саммите с Путиным

Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные аспекты исключительно в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News.
"Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит", — сказал он.
Флаг Украины
В США выступили с тяжелым признанием о мире на Украине
Вчера, 11:00
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. После переговоров Зеленский отметил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но конкретная дата встречи еще не определена.
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Путиным и Зеленским пока не планируется. Однако российский президент готов к такому саммиту, когда будет сформулирована повестка для обсуждения.
Украина
"Решающий момент". В Германии высказались о будущем Украины
12:00
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
