На Украине сделали новое заявление об утерянных территориях
На Украине сделали новое заявление об утерянных территориях
2025-08-23T13:26+0300
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные аспекты исключительно в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News. "Когда мы говорили о территориальных проблемах, я думаю, президент Зеленский ясно дал понять, что готов сесть с президентом Путиным и обсудить их, и начало разговоров по территориальному вопросу — это линия соприкосновения, которая там сейчас проходит", — сказал он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме главу киевского режима и лидеров стран ЕС. После переговоров Зеленский отметил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, но конкретная дата встречи еще не определена. В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча между Путиным и Зеленским пока не планируется. Однако российский президент готов к такому саммиту, когда будет сформулирована повестка для обсуждения.
