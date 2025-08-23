“Все по новой”: экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО

https://1prime.ru/20250823/ukraina-861124132.html

МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале заявил, что разрешение конфликта на Украине без официального признания утраты Киевом контроля над Донбассом чревато его возобновлением в будущем."Эта фраза, "де-факто признаю, а де-юре не признаю", вызывает у меня сомнения. Причина в том, что это станет источником новых конфликтов. Руководство сменяется. Зеленского заменят, это очевидно. Новая администрация может заявить: "Во-первых, Зеленский был нелегитимен, когда заключал соглашения, во-вторых, что значит он де-факто признал? Мы не признаем ни де-факто, ни де-юре". И всё начнётся заново," — отметил он.Азаров также считает, что прошло достаточно времени, чтобы Украина начала говорить о независимости Донбасса от нее.В понедельник издание Wall Street Journal сообщило, что Киев готов обдумать признание фактического контроля России над новыми регионами, однако не хочет делать это официально.

