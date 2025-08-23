https://1prime.ru/20250823/ukraina-861124132.html
“Все по новой”: экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО
“Все по новой”: экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО - 23.08.2025, ПРАЙМ
“Все по новой”: экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале заявил, что разрешение конфликта на Украине без официального признания утраты Киевом контроля | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T01:06+0300
2025-08-23T01:06+0300
2025-08-23T01:10+0300
спецоперация на украине
николай азаров
украина
общество
мировая экономика
киев
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859277769_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37db6c66ed5238076eab12f69e1be2f7.jpg
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале заявил, что разрешение конфликта на Украине без официального признания утраты Киевом контроля над Донбассом чревато его возобновлением в будущем."Эта фраза, "де-факто признаю, а де-юре не признаю", вызывает у меня сомнения. Причина в том, что это станет источником новых конфликтов. Руководство сменяется. Зеленского заменят, это очевидно. Новая администрация может заявить: "Во-первых, Зеленский был нелегитимен, когда заключал соглашения, во-вторых, что значит он де-факто признал? Мы не признаем ни де-факто, ни де-юре". И всё начнётся заново," — отметил он.Азаров также считает, что прошло достаточно времени, чтобы Украина начала говорить о независимости Донбасса от нее.В понедельник издание Wall Street Journal сообщило, что Киев готов обдумать признание фактического контроля России над новыми регионами, однако не хочет делать это официально.
https://1prime.ru/20250822/lavrov-861099033.html
https://1prime.ru/20250822/ukraina-861120822.html
украина
киев
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/08/859277769_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b6ebce77278792f67d3dc2cc8707a2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай азаров, украина, общество , мировая экономика, киев, донбасс
Спецоперация на Украине, Николай Азаров, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика, Киев, ДОНБАСС
“Все по новой”: экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО
Экс-премьер Украины Азаров: конфликт на Украине может возобновиться в будущем