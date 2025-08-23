Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все по новой": экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО - 23.08.2025
"Все по новой": экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале заявил, что разрешение конфликта на Украине без официального признания утраты Киевом контроля
николай азаров, украина, общество , мировая экономика, киев, донбасс
Спецоперация на Украине, Николай Азаров, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика, Киев, ДОНБАСС
01:06 23.08.2025 (обновлено: 01:10 23.08.2025)
 
“Все по новой”: экс-премьер Украины сделал тревожный прогноз по СВО

Экс-премьер Украины Азаров: конфликт на Украине может возобновиться в будущем

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСвязисты группировки войск "Центр" в ДНР
Связисты группировки войск Центр в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2025
Связисты группировки войск "Центр" в ДНР. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале заявил, что разрешение конфликта на Украине без официального признания утраты Киевом контроля над Донбассом чревато его возобновлением в будущем.
"Эта фраза, "де-факто признаю, а де-юре не признаю", вызывает у меня сомнения. Причина в том, что это станет источником новых конфликтов. Руководство сменяется. Зеленского заменят, это очевидно. Новая администрация может заявить: "Во-первых, Зеленский был нелегитимен, когда заключал соглашения, во-вторых, что значит он де-факто признал? Мы не признаем ни де-факто, ни де-юре". И всё начнётся заново," — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
Лавров рассказал о реакции Зеленского на предложения США по миру на Украине
Вчера, 15:06
Азаров также считает, что прошло достаточно времени, чтобы Украина начала говорить о независимости Донбасса от нее.
В понедельник издание Wall Street Journal сообщило, что Киев готов обдумать признание фактического контроля России над новыми регионами, однако не хочет делать это официально.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2025
"Гарантия войны": на Западе сделали пугающее заявление об Украине
Вчера, 22:09
 
Спецоперация на УкраинеНиколай АзаровУКРАИНАОбществоМировая экономикаКиевДОНБАСС
 
 
