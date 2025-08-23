https://1prime.ru/20250823/ukraina-861125085.html

В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине

В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине - 23.08.2025, ПРАЙМ

В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине

На Украине рассматривается новый законопроект, который вводит уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы в условиях военного положения. Это... | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T04:08+0300

2025-08-23T04:08+0300

2025-08-23T04:08+0300

спецоперация на украине

олег соскин

киев

украина

общество

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/83559/73/835597393_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_561efb9262fd24e75b8cb447e52fce8c.jpg

МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. На Украине рассматривается новый законопроект, который вводит уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы в условиях военного положения. Это может спровоцировать вооруженные конфликты внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube-канале.“Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Ну это ж надо так обнаглеть. <…> Я вам объяснял, что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину”, — отметил он.Соскин высказал мнение, что подобное законодательство может также спровоцировать насильственные попытки покинуть родину.“А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют”, — отметил он.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за нелегальное пересечение государственной границы во время действия военного времени. За это могут грозить тюремное заключение до трех лет, штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.

https://1prime.ru/20250823/rossiya-861124618.html

https://1prime.ru/20250823/ukraina-861124132.html

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

олег соскин, киев, украина, общество , мировая экономика