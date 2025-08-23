Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине - 23.08.2025
Спецоперация на Украине
В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине
В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. На Украине рассматривается новый законопроект, который вводит уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы в условиях военного положения. Это может спровоцировать вооруженные конфликты внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube-канале.“Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Ну это ж надо так обнаглеть. &lt;…&gt; Я вам объяснял, что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину”, — отметил он.Соскин высказал мнение, что подобное законодательство может также спровоцировать насильственные попытки покинуть родину.“А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют”, — отметил он.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за нелегальное пересечение государственной границы во время действия военного времени. За это могут грозить тюремное заключение до трех лет, штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине

© РИА Новости . Павел Паламарчук
Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства
Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства. Архивное фото
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. На Украине рассматривается новый законопроект, который вводит уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы в условиях военного положения. Это может спровоцировать вооруженные конфликты внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube-канале.
“Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Ну это ж надо так обнаглеть. <…> Я вам объяснял, что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину”, — отметил он.
Соскин высказал мнение, что подобное законодательство может также спровоцировать насильственные попытки покинуть родину.
“А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют”, — отметил он.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за нелегальное пересечение государственной границы во время действия военного времени. За это могут грозить тюремное заключение до трех лет, штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
