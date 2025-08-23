https://1prime.ru/20250823/ukraina-861125085.html
В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине
2025-08-23T04:08+0300
2025-08-23T04:08+0300
2025-08-23T04:08+0300
спецоперация на украине
олег соскин
киев
украина
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/73/835597393_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_561efb9262fd24e75b8cb447e52fce8c.jpg
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. На Украине рассматривается новый законопроект, который вводит уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы в условиях военного положения. Это может спровоцировать вооруженные конфликты внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube-канале.“Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Ну это ж надо так обнаглеть. <…> Я вам объяснял, что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину”, — отметил он.Соскин высказал мнение, что подобное законодательство может также спровоцировать насильственные попытки покинуть родину.“А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют”, — отметил он.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за нелегальное пересечение государственной границы во время действия военного времени. За это могут грозить тюремное заключение до трех лет, штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
киев
украина
В Киеве спрогнозировали открытие второго фронта на Украине
Соскин: законопроект премьер-министра Свириденко приведет к столкновениям на Украине
МОСКВА, 23 августа — ПРАЙМ. На Украине рассматривается новый законопроект, который вводит уголовную ответственность за нелегальное пересечение границы в условиях военного положения. Это может спровоцировать вооруженные конфликты внутри страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире на YouTube-канале.
“Они решили мужчинам дать уголовную ответственность, представляете? Ну это ж надо так обнаглеть. <…> Я вам объяснял, что будет: выход украинцев из украинского гражданства. Все. И тогда это будет полный предел. Те миллионы, которые выехали, уже никогда не вернутся на Украину”, — отметил он.
"Это безумие": в США отреагировали на решение России по СВО Соскин
высказал мнение, что подобное законодательство может также спровоцировать насильственные попытки покинуть родину.
“А прорываться будут уже с автоматами, с пулеметами через границу. Прямо будут бои на границе. Второй фронт откроют”, — отметил он.
Ранее премьер-министр Украины
Юлия Свириденко внесла в Верховную Раду проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за нелегальное пересечение государственной границы во время действия военного времени. За это могут грозить тюремное заключение до трех лет, штраф до 170 тысяч гривен или 4,1 тысячи долларов.
