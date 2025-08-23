https://1prime.ru/20250823/ukraina-861133921.html
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины - 23.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины
Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения, | 23.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-23T11:51+0300
2025-08-23T11:51+0300
2025-08-23T11:51+0300
спецоперация на украине
россия
общество
украина
владимир зеленский
владимир путин
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. "Что касается территориальных вопросов, я думаю, что... Зеленский ясно дал понять, что готов сесть вместе с президентом Путиным и обсудить это. И начало переговоров по территориальным вопросам будет основываться на текущей линии соприкосновения", - заявил Кислица в интервью американскому телеканалу NBC. По его словам, в вопросе территорий Зеленский руководствуется законодательством Украины и мнением украинской общественности, которая, как утверждает Кислица, "категорически против обмена земель на мир". Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть новые российские регионы силой. В минувший четверг Владимир Зеленский, не называя, что может признать де-факто потерю территорий, начал употреблять оборот "юридически не признаем", хотя до того говорил о полном непризнании.
https://1prime.ru/20250821/lavrov-861042864.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , украина, владимир зеленский, владимир путин, мид, в мире
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД, В мире
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины
Замглавы МИД Украины Кислица: Зеленский готов обсудить территориальные вопросы с Путиным