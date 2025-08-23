https://1prime.ru/20250823/ukraina-861133921.html

Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины

Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины - 23.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины

Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения, | 23.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-23T11:51+0300

2025-08-23T11:51+0300

2025-08-23T11:51+0300

спецоперация на украине

россия

общество

украина

владимир зеленский

владимир путин

мид

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица. "Что касается территориальных вопросов, я думаю, что... Зеленский ясно дал понять, что готов сесть вместе с президентом Путиным и обсудить это. И начало переговоров по территориальным вопросам будет основываться на текущей линии соприкосновения", - заявил Кислица в интервью американскому телеканалу NBC. По его словам, в вопросе территорий Зеленский руководствуется законодательством Украины и мнением украинской общественности, которая, как утверждает Кислица, "категорически против обмена земель на мир". Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть новые российские регионы силой. В минувший четверг Владимир Зеленский, не называя, что может признать де-факто потерю территорий, начал употреблять оборот "юридически не признаем", хотя до того говорил о полном непризнании.

https://1prime.ru/20250821/lavrov-861042864.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, владимир зеленский, владимир путин, мид, в мире