Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины - 23.08.2025
Зеленский готов обсудить с Путиным вопрос территорий, заявили в МИД Украины
Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения, | 23.08.2025
2025-08-23T11:51+0300
2025-08-23T11:51+0300
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения, заявил первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица.
"Что касается территориальных вопросов, я думаю, что... Зеленский ясно дал понять, что готов сесть вместе с президентом Путиным и обсудить это. И начало переговоров по территориальным вопросам будет основываться на текущей линии соприкосновения", - заявил Кислица в интервью американскому телеканалу NBC.
По его словам, в вопросе территорий Зеленский руководствуется законодательством Украины и мнением украинской общественности, которая, как утверждает Кислица, "категорически против обмена земель на мир".
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина на данный момент не намерена идти на территориальные уступки России, но понимает, что не может вернуть новые российские регионы силой.
В минувший четверг Владимир Зеленский, не называя, что может признать де-факто потерю территорий, начал употреблять оборот "юридически не признаем", хотя до того говорил о полном непризнании.
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского
Лавров обозначил условие для встречи Путина и Зеленского
21 августа, 13:52
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИДВ мире
 
 
